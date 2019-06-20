الاحتلال يفرج عن الأسير المقدسي رامي الفاخوري

رام الله- وطن: أفرجت سلطات الاحتلال، الخميس، عن الأسير المقدسي رامي صلاح ذيب فاخوري (28 عامًا) من البلدة القديمة، بعد ان أمضى ستة أشهر رهن الاعتقال الإداري، بقرار صادر عن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وكان الفاخوري اعتقل بتاريخ 19/12/2018 بعيد زفافه بعدة أيام بعد أن تعرض لحملة تحريض كبيرة من قبل وسائل الإعلام العبرية، التي ادعت بأن "حفلة زفافه التي رفعت فيها الرايات والإعلام تعتبر عملًا تخريبيًا".

والعريس الفاخوري يعمل مدرسًا وهو متزوج من السيدة إيمان كريمة الشهيد مصباح أبو صبيح، وسبق أن أصيب إصابة خطيرة قبل عدة سنوات داخل المسجد الأقصى أثناء تصديه للاقتحامات، مما أدى لفقدانه إحدى عينيه.

يذكر أن قاضي محكمة "الصلح" التابعة للاحتلال أصدرت مؤخرًا أحكامًا متفاوتة بالسجن الفعلي بحق مجموعة من المقدسيين، بتهمة مشاركتهم في حفل زفاف الفاخوري.