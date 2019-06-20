أردوغان يعتقد أن الأمم المتحدة ستبحث في ملابسات وفاة مرسي

وطن : قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الخميس إنه يعتقد أن الأمم المتحدة ستبحث في الملابسات "المثيرة للريبة" لوفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي وستحاسب المسؤولين عنها.

وتوفي الرئيس مرسي، بعد إصابته بأزمة قلبية في محكمة بالقاهرة يوم الاثنين خلال محاكمته بتهم التخابر.

وقال أردوغان خلال كلمة في مؤتمر صحفي نادر مع صحفيين أجانب في اسطنبول: "اعتقد أن الأمم المتحدة ستضع وفاة مرسي المثيرة للريبة على جدول أعمالها وستحاسب المسؤولين عنها".

وكان أردوغان تعهد بالسعي من أجل "محاكمة" الحكومة المصرية أمام محاكم دولية بسبب وفاة مرسي، ودعا منظمة التعاون الإسلامي للتحرك. كما وصف مرسي "بالشهيد"وشكك في أن الرئيس السابق توفي وفاة طبيعية.

واستنكرت وزارة الخارجية المصرية يوم الخميس تصريحات أردوغان ووصفتها بأنها "تجاوزات فجة" بحق مصر.

وكان مرسي (67 عاما)، وهو أول رئيس منتخب ديمقراطيا في تاريخ مصر الحديث، مسجونا منذ أن عزله الجيش في عام 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي دام عاما واحدا. وكان الجيش آنذاك تحت قيادة عبد الفتاح السيسي الرئيس الحالي للبلاد.

المصدر: رويترز