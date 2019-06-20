الاحتلال يزعم اعتقال رجل الأعمال الأردني ثائر شعفوط بتهمة التخابر لصالح إيران

وطن: زعم جهاز الأمن العام " الشاباك"، اليوم الخميس، أنه اعتقل رجل أعمال أردني في السابع عشر من ابريل الماضي بتهمة التخابر لصالح إيران.

وبحسب موقع 0404 العبري، اعتقل الشاباك بالتعاون مع الشرطة رجل الاعمال المدعو "ثائر شعفوط" وهو مواطن أردني الأصل من الخليل، يبلغ من العمر 32 عامًا.

وقال الموقع:" تبين أن شعفوط وهو رجل أعمال أردني دخل دولة الاحتلال كمبعوث من قبل المخابرات الإيرانية للقيام بمهام تهدف إلى إنشاء بنية تحتية في "إسرائيل" والضفة الغربية لتنفيذ أنشطة سرية للإيرانيين".

وأشارت إلى أن العلاقة بين شعفوط والمخابرات الإيرانية في لبنان بدأت عندما قابل اثنين من المخابرات الإيرانية يتحدثون العربية وصفا نفسيهما بأبو صادق وأبو جعفر.