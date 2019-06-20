تحذيرات من تفاقم الأوضاع الصحية للأسرى المرضى

وطن: حذر نائب رئيس الدائرة القانونية في هيئة شؤون الأسرى والمحررين جميل سعادة من تفاقم الأوضاع الصحية للأسرى المرضى، في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشونها ومماطلة إدارة سجون الاحتلال في تقديم العلاج لهم، سيما الأسير سامي أبو دياك الذي يقضي محكوميته في عيادة سجن الرملة.

وقال سعادة، إن الأسيرات في سجن الدامون يعانين أوضاعاً صعبة للغاية، منها الحرمان من الفورة والحرمان من زيارة ذويهن وعدم تقديم العلاج اللازم والمماطلة في تقديمه، الأمر الذي آل بالأسيرات إلى التهديد بالشروع في إضراب عن الطعام في تموز المقبل إذا ما استمرت هذه الأوضاع.

من جهة ثانية، أوضح سعادة أن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر أدلى بشهادة أمام لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتحقيق في جرائم الاحتلال بحق الأسرى في عمّان، حول الأوضاع المأساوية التي يعيشها الأسرى في ظل الانتهاكات التي يتعرضون لها، في ظل القوانين العنصرية التعسفية التي شرّعها الاحتلال ضدهم .