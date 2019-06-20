يناشدون عبر وطن بإنصافهم.. طلبة غزة يحرمون من الامتحانات لعدم قدرتهم دفع الرسوم!

غزة- وطن-أحمد مغاري: الوضع الاقتصادي المتردي في غزة، أصبح هاجسا يهدد مستقبل طلاب الجامعات الفلسطينية، بعد تعمد بعض الجامعات حرمان الطلاب من دخول قاعة الامتحان، قبل تسديد الرسوم المستحقة عليهم خلال الفصل الدراسي.

"وطن" تجولت في عدد من جامعات غزة، لترصد معاناة الطلاب ومشاكلهم المتعلقة بحرمانهم تقديم الامتحانات، وعدم مقدرتهم على الاطلاع على درجاتهم في المساقات السابقة، نتيجة عدم دفع الرسوم.

في سياق ذلك، قالت الطالبة آلاء ميط من جامعة الأزهر لـ وطن "ما يتعرض له الطلاب ظلم كبير بحقهم، في ظل صعوبة الاوضاع الاقتصادية التي يعانون منها، هم وعائلاتهم في غزة".

وأشارت آلاء الى ضرورة ايجاد حل من قبل الجامعة لحل مشكلات الطلبة بدفع الرسوم، من خلال تبني سياسة بعض الجامعات التي تبحث عن مشاريع تمول الطلبة.

من جانبه، قال الطالب مصطفى كشكو " إن هذه المشكلة تنغص على الطلاب حياتهم الدراسية، خاصة الطلاب المضطرين للعمل من أجل تسجيل بعض المواد التي لا تتعدى 10 الى 12 ساعة، ورغم ذلك يبقى القلق مسيطرا عليه، فهو لا يستطيع معرفة علاماته خلال الفصل ليرتب أوراقه.

وبين كشكو أنه يتجه لعميد القسم من أجل معرفة درجاته، ولكن دون جدوى، فالرد هو: (ادفع أقساط الجامعة).

جامعة الأزهر لم تكن الجامعة الوحيدة التي تعاني من ازمة الرسوم والتسجيل، فجامعة الاقصى كانت تعاني منها ولكنها وجدت حلا مؤقتا للطلاب خلال هذا الفصل وبشكل جزئي، وكذلك الجامعة الإسلامية.

من هذا المنطلق تحدث الطالب حمزة اشكيان، أن جامعته تختلف قليلا عن الجامعات الحكومية، لوجود مجلس طلبة يساعد الطلاب في دفع الرسوم وبأقساط بسيطة وسهلة بخلاف الجامعات الحكومية.

مشيرا الى أنه رغم وجود التسهيلات، الا أن الطالب يحرم ويطرد من قاعة الامتحان في حال لم يسدد ذلك الجزء البسيط من الرسوم المتراكمة عليه، مناشدا وزارة التربية بإيجاد حل لمشكلات الطلبة والاتفاق على آلية للسماح للطلاب بدخول قاعة الامتحان لحين حل المشكلة.

وبينت الطالبة حماة قشطة من الجامعة الإسلامية لـ وطن، أن وضع الطلاب والحالة الاقتصادية لا تسمح للطلاب بدفع الرسوم كاملة الأمر الذي يعرضهم للحرمان من دخول القاعة وتقديم امتحاناتهم.

وطالبت قشطة الجامعات الفلسطينية بالعمل على ايجاد مشاريع وتقديم منح، تساعد الطلاب في التخلص من ازمة الرسوم، وعدم مقدرتهم التقديم للامتحانات وكشف درجاتهم السابقة.