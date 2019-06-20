الاحتلال يعتقل رجل أعمال أردني بتهمة العمل لصالح إيران

وطن: أعلنت دولة الاحتلال، الخميس، أنها اعتقلت رجل أعمال أردني، بعد دخوله الأراضي الفلسطينية، زاعمةً أنه يعمل لصالح المخابرات الإيرانية.

جاء ذلك بحسب ما أعلن أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس وزراء الاحتلال للإعلام العربي، عبر صفحته على تويتر.

وقال جندلمان:" اعتقل الشاباك رجل الأعمال الأردني ثائر شعفوط الذي دخل إسرائيل بأوامر المخابرات الإيرانية، وإنه إلتقى ضباط هذه المخابرات في سوريا ولبنان، وأوعز له بإقامة علاقات تجارية في إسرائيل كغطاء لعمله التجسسي لصالح إيران، وإعتقاله أحبط هذه الأوامر".

إلى ذلك أوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، أن الوزارة وعبر القنوات الدبلوماسية تتابع ما أعلنت عنه سلطات الاحتلال إلقاءها القبض على مواطن أردني، وذلك للتحقق والوقوف على كافة التفصيلات والمعلومات المتعلقة بهذا الموضوع.