العمادي يغادر غزة

وطن: غادر مساء الخميس السفير القطري محمد العمادي بعد زيارة استمرت أربعة أيام، التقى خلالها مسئولين في حركة حماس وأشرف على صرف مساعدات نقدية لـ60 ألف أسرة فقيرة.

وبحث العمادي خلال زيارته القصيرة لغزة مع رئيس مكتب حماس السياسي إسماعيل هنية الاثنين، تفاصيل وبنود تفاهمات إنهاء معاناة غزة.

كما بحثوا مدى الالتزام الوطني بهذه التفاهمات بشكل يعكس المسؤولية الوطنية التي تحلّت بها فصائل العمل الوطني الفلسطيني تجاه أهلنا من أجل إنهاء الحصار المفروض على شعبنا.

وجاءت زيارة العمادي بعد أيام من زيارة المبعوث الأممي للسلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، واجتماعه بقيادة حماس، على خلفية توتر الأوضاع الميدانية بسبب تنصل الاحتلال من التزامات التهدئة.