الاحتلال يفرج عن الأسيرة غدير الأطرش بعد 3 اعوام بالأسر

وطن: أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن الأسيرة المجاهدة غدير يوسف محمدبدر الأطرش (29 عاماً) مدينة الخليل، وذلك بعد أن أنهت مدة محكوميتها البالغة ثلاثة أعوام.

يشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الأطرش بتاريخ 09/08/2016م، وهي متزوجة ولديها ثلاثة أطفال ومن مواليد 12/01/1990م، ووجهت لها سلطات الاحتلال تهمة محاولة طعن جندي على حاجز الكونتينر بالقرب من المسجد الإبراهيمي، وهي تنتمي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وأفرج عنها من سجن الدامون.