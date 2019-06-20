وزير النقل والمواصلات يعلن البدء بإنشاء مكتب خدمات للوزارة في البلدة القديمة بنابلس

وطن: اعلن وزير النقل والمواصلات عاصم سالم، اليوم الخميس، البدء بإنشاء مكتب خدمات النقل والمواصلات في البلدة القديمة بنابلس، بهدف توفير كافة الخدمات التي تقدمها الوزارة للتسهيل على المواطنين ومساهمة من الحكومة في تنمية اقتصاد البلدة القديمة.

جاء ذلك خلال جولة الوزير سالم في مدينة نابلس استهلها بلقاء المحافظ ابراهيم رمضان، ومن ثم رئيس البلدية عدلي يعيش وأعضاء المجلس البلدي ومهندسي البلدية.

وثمن المحافظ رمضان اهتمام الوزير سالم بتعزيز صمود المواطنين والتخفيف عنهم من خلال المشاريع التي تم طرحها والتي يأتي على رأسها إفتتاح مكتب للخدمات في البلدة القديمة لما له من أهمية وطنية واقتصادية تنعكس على تنمية البلدة القديمة.

وفي دار البلدية اطلع الوزير على الخطط التي وضعتها بلدية نابلس للتخفيف من الازدحامات المرورية حيث تم تشكيل لجنة مشتركة لدراسة وتنفيذ المخططات .

على صعيد آخر توجه الوزير سالم بالشكر لرئيس مجلس القضاء، ووزير المالية والتخطيط، والإدارة العامة للمعابر والحدود لما أولوه من تعاون وتجاوب لتوفير آليات لدفع الغرامات المترتبة على المواطنين في مديريات النقل والمواصلات والمعابر الحدودية مما يساهم في توفير الوقت والجهد على المواطنين.