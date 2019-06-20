ضبط 5 طن لوز فاسد في جنين

جنين- وطن: أفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية، أن الجهاز في محافظة جنين ضبط مساء اليوم الخميس، نحو 5 طن من اللوز المقشر غير الصالح للاستهلاك الآدمي.

وأوضح البيان، أن عملية الضبط جاءت خلال قيام الجهاز بأعمال الدورية الاعتيادية في المحافظة داخل شاحنة قادمة من إسرائيل، حيث تم ضبط الكمية المذكورة، وعلى الفور تم استدعاء الأخوة في مديرية الإقتصاد الوطني، التي باشرت بفحص ومعاينة الكمية وبعد الفحص الأولي تبين أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي نظراً لظهور علامات تدل على تعفنها وانبعاث روائح نتنه منها، وبناءً عليه أقرت وزارة الاقتصاد كجهة اختصاص إتلاف الكمية، وتمت عملية الإتلاف بمشاركة مديرية الاقتصاد في جنين. واستكمال الاجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.