حماس: تمرير "صفقة القرن" عبر مؤتمرات التطبيع لن تحقق أهدافها

وطن: قالت حركة حماس إن المساعي الأمريكية لتمرير "صفقة القرن"، وتجاهل حقوق الفلسطينيين عبر "مؤتمرات التطبيع" لن تحقق أهدافها.

وأضافت الحركة، في بيان لها، الخميس، "شعبنا الفلسطيني لن يسمح لأي كان أن يدوس على حقه في الحرية والاستقلال واستعادة أرضه ومقدساته ودحر الاحتلال الفاشي (إسرائيل)".

ودعت حماس إلى المشاركة في الفعاليات والمسيرات الرافضة لخطة "صفقة القرن".

ولفتت إلى أن المسيرات "من أجل إسقاط الصفقة المشؤومة (صفقة القرن)، لنوصل رسالة للعالم أجمع بأن تقرير مصير شعبنا هو أمر يخصنا، نحن الفلسطينيين، ولن نسمح لأحد أن يملي علينا الحلول التي تنتقص من إرادتنا الحرة".