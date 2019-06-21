المقدسيون يصلون الجمعة في منطقة البنايات المهددة بالهدم في صور باهر

وطن: أدى مئات المقدسيين صلاة الجمعة في منطقة البيوت المهددة بالهدم في حي وادي الحمص ببلدة صور باهر جنوب شرق القدس، احتجاجًا على قرارات الهدم الجماعية للحي التي أصدرها الاحتلال.

وأقيمت صلاة الجمعة في إحدى البنايات المهددة بالهدم، وألقى خطيب المسجد الأقصى رئيس الهيئة الاسلامية العليا الشيخ عكرمة صبري خطبة الصلاة، وأعقبها مؤتمر صحفي لعدد من الشخصيات المقدسية.

وكانت محكمة الاحتلال قررت هدم 16 بناية سكنية بواقع مئة شقة في حي وادي حمص، بحجة قربها من جدار الضم والتوسع العنصري.

ومنعت شرطة الاحتلال أهالي حي واد الحمص الأحد الماضي، من نصب خيمة على أراضيهم احتجاجًا على قرار المحكمة الاحتلال العليا بهدم16 بناية بالحي، وهددتهم بأنه في حال بقيت الخيمة سيتعرضون للمساءلة القانونية.