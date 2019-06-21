شاهد .. حطام الطائرة الأميركية... ولحظات ما قبل إسقاطها

وطن: أكد قائد القوة الجو فضائية للحرس الثوري الايراني العميد أمير علي حاجي زادة إنه تم توجيه تحذير إلى طائرة التجسس الأميركية المسيرة "غلوبال هوك" قبل إسقاطها في الأجواء الإيرانية.

وقال العميد حاجي زادة في تصريح صحفي: "استطعنا بواسطة الزوارق انتشال حطام طائرة التجسس الأميركية المسيّرة".

وأضاف: تلاحظون اليوم عن قرب أجزاء مختلفة من هذه الطائرة التجسسية التي انتهكت أجواء البلاد، وحالياً فإن بقايا هذه الطائرة بحوزتنا.

وتابع قائلاً: كما في الماضي، أثبتت القوات المسلحة وتجربة الشعب الإيراني، أن أمننا القومي هو خط أحمر بالنسبة لنا، ولا نسمح أن تكون أراضينا حلبة للدول الأجنبية والأعداء.

ومضى قائلاً حول اللحظات الأخيرة قبيل إسقاط الطائرة"بطبيعة الحال، في هذه المرة أيضاً، حذرنا الطائرة عدة مرات على مرحلتين، إذ أن هذه الطائرة لديها أنظمة، عندما يتم الاتصال بها، تنقل هذه المعلومات إلى محطاتها المركزية، لكن للأسف لم يتم الرد من قبلهم".

واضاف: آخر مرة، وجّه الجيش الإيرانية (مقر الدفاع الجوي) تحذيراً إلى الطائرة في الساعة 03:55، وعندما لم تكترث من الاقتراب من المياه الايرانية والابتعاد عنها، وأجبرنا على اسقاطها في الساعة 04:05 فجراً.

يذكر ان القوة الجوفضائية للحرس الثوري اسقط فجر أمس الخميس طائرة تجسس اميركية من طراز "غلوبال هوك" بعد انتهاكها حرمة الأجواء الإيرانية في منطقة قبال "كوه مبارك" بمحافظة هرمزكان جنوب ايران.

المصدر : الميادين