بيت لحم: اعتصام في منطقة برك سليمان تنديدا باقتحامات المستوطنين

وطن: شارك عشرات المواطنين اليوم، في اعتصام داخل برك سليمان في محافظة بيت لحم، تنديدا باقتحامات المستوطنين المتكررة للمنطقة السياحية الأثرية.

وجاءت الوقفة التي أقيمت في منطقة البركة الثالثة، بدعوة من المؤسسات الرسمية والشعبية والأطر الوطنية والمجالس البلدية والقروية بالمحافظة.

وقال محافظ بيت لحم كامل حميد "إن فعالية اليوم تأتي ضمن برنامج اتفقت عليه كل الفصائل الوطنية، وضاحية البرك، واللجنة الرسمية للتطوير، بهدف مواجهة اعتداءات المستوطنين، فمنطقة البرك محمية بالمواطنين والجماهير والفصائل والقانون والتاريخ والآثار، ولا يجوز المساس بها ".

وأضاف: "نريد اليوم فتح هذه الأماكن والحدائق للجمهور وتغيير وجهة نظر المواطن الخاطئة أنها مغلقة أمامهم، بل هي مفتوحة كل يوم جمعة دون رسوم، ونحن نحرص على تواجد المواطنين فيها".

وأكد المحافظ أن "الرسالة اليوم هي التأكيد على أن هذه المنطقة لنا، وهي مفتوحة أمام المواطنين، وأن الاحتلال لن يستطع النيل منها وتنفيذ مخططاته".