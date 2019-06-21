عروض موسيقية مشتركة بين سويسرا والمعهد الوطني للموسيقى

رام الله - وطن: في إطار تعزيز سبل التعاون المشترك بين المعهد الوطني للموسيقى والممثلية السويسرية، زار ممثل مكتب الممثلية السويسرية جوليان ثون، معهد ادوارد سعيد الوطني للموسيقى - فرع بيت لحم، واجتمع مع إدارة المعهد.

وقال مدير فرع بيت لحم جليل الياس إن "الاجتماع خرج بالاتفاق على تنفيذ مشاريع مشتركة تهدف الى تطوير المشهد الموسيقي في فلسطين بشكل عام، وفي مدينة بيت لحم بشكل خاص".

واتفق خلال الزيارة على تقديم ثلاثة عروض موسيقية لفرقة التخت الشرقي المكونة من طلاب المعهد – فرع بيت لحم، في عدة مدن سويسرية في شهر تشرين الأول المقبل، لتشجيع التبادل الثقافي بين البلدين واكتساب خبرات جديدة في الشان الموسيقي.

كما اتفق على تنظيم عروض موسيقية مشتركة وتدريب فرقة مكونة من سبعين عازفا وعازفة، من بينهم 40 سويسرا، و30 فلسطينيا، حيث سيبدأ أول عرض موسيقي لهم في أوائل شهر يناير 2020 في كنيسة المعهد، وسيتبعها عروض موسيقية في مدينتي القدس ورام لله.