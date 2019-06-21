إصابات خلال قمع الاحتلال للمسيرات الأسبوعية شرق قطاع غزة

وطن: أصيب 39 مواطناً برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مخيم البريج اليوم الجمعة، خلال فعاليات الجمعة الـ 63 لمسيرة العودة التي جاءت تحت عنوان "الأرض مش للبيع" التي دعت لها الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار.

وقالت وزارة الصحة بغزة، اليوم الجمعة، إن 39 مواطناً أصيبوا برصاص الاحتلال على طول الشريط الشرقي لقطاع غزة.

ويتظاهر الفلسطينيون كل يوم جمعة، ضمن فعاليات مسيرة العودة قبالة السياج الفاصل وأمامهم جنود الاحتلال الإسرائيلي، ويحتجون بشكل سلمي ضد الحصار وتأكيدا على حق العودة.

ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، في وقت سابق، للمشاركة الفعالة في جمعة "الأرض مش للبيع" بمخيمات العودة، مؤكدة أن المسيرات ستتواصل إلى حين إنهاء حصار غزة وإسقاط صفقة القرن.

يأتي ذلك في إطار مسيرات العودة الكبري التي شهدت استشهاد 306 فلسطينيين خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي على أطراف شرق قطاع غزة منذ انطلاق المسيرات في 30 آذار/مارس 2018 بحسب إحصائيات فلسطينية رسمية، وإصابة 17581 مواطنًا.