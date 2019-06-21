بسام زكارنة يكتب لوطن .. الوصف الدقيق لمؤتمر البحرين

حاول الأمريكيون استخدام كل الوسائل للضغط على الدول العربية لجعل مؤتمر المنامة المرحلة الثانية من صفقة القرن ، من خلال تجاوز الشرعية الفلسطينية واستبدال الهدف الفلسطيني من تحرير ارضه لمقايضة السلام بوهم المال والازدهار .

غياب الشرعية الفلسطينية وإصرارها الثابت على رفض صفقة القرن وحضور ورشة البحرين افشلت المؤتمر الذي سيولد ميتا في ظل غياب " العريس" الفلسطيني عن حفلة عرسه دون وجود عروس " دولته المستقلة " بل مصاغ وهمي والمصيبة بلا عروس .

الوصف الدقيق قاله رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية في طوباس هذا المؤتمر سيولد ميتا وان اهم بنوده التي سربت له هي "استراحة القهوة ".

وعندما يتحدث رئيس الوزراء الفلسطيني فانه يمثل الموقف الرسمي للقيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني .

الدليل الواضح ان هذا المؤتمر سيولد ميتاً وصفه اشتية بدقة متناهية انه هزيل التمثيل ساذج البرنامج مخرجاته عقيمة وفلسطين لن تشارك وغياب فلسطين يفقده الشرعية وبالتالي سيولد ميتاً مع إشارة بيده ولغة جسده وتعابير وجهه انه سيولد ميتاً.

الأمريكان والاسرائيلية هُزموا أمام شعب وقيادة حرة فالذين يحاصرون السلطة ماليا ويمنعوا الهواء والدواء عن مستشفيات القدس وبذلوا ولا زالوا لالغاء وكالة الانروا واوقفوا المعونات للاجئين والفقراء لشعبنا فكيف سيساعدونا بعد ذلك كما قال اشتية ، ووصفهم كما هم "انهم دجالين " ، وهذا من خلال تجربة مريرة تابعتها القيادة خلال الفترات السابقة وماتت أوسلو قبلها.

فعلا كما قال انهم استمروا بالمؤتمر لكي يحاولوا أيضا ان يقولوا ان الفلسطينين لا يستغلوا الفرص وحسمتها القيادة على لسان رئيس الوزراء ومن خلال ما عرض وما تم تقديمه انهم لا وجود لادنى فرصة في ورشة البحرين بل ان فيها ليست حرب بل حربين .

اعتقد الأمريكين ان الإجراءات والعقوبات الجماعية تجعل الفلسطيني وقيادته يقايض الحل السياسي بالمال أو بالازدهار الوهمي ومن اجل إجباره على الحضور وفشلوا .

ورشة البحرين أو غيرها وببرنامج قوي وحقيقي وبطلب من العريس ووفق خططه ضرورة لنا بعد انسحاب إسرائيل واعترافها بالدولة الفلسطينية بالحدود الدولية لها وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين وتتم بدعوة من العرب والفلسطينيين وليس بدعوة من امريكا وشراء ذمم بأموال العرب لا تصل لفلسطين وقيادتها .

أزمة المال والاقتصاد سببها سياسي وازمة البطالة والفقر كذلك وعدم قدرتنا على تمويل دولتنا سببه سياسي (سيطرة إسرائيل على معابرنا ومناطق (سي ) ) التي تخسرنا 4.3 مليار دولار ، وعدم حضورنا ورشة البحرين سببه سياسي ، وتحملنا الجوع والفقر سببه سياسي وكل الضغوط التي تتم علينا هدفها سياسي وانهى الجدل اشتيةبغد كلامه هذا الذي يمثل كل فلسطيني حر " لن نقايض المال بالسياسة" وهدفنا فقط إقامة دولتنا المستقلة .

حُسمت الأمور في طوباس وننتظر اعلان وفاة صفقة القرن في البحرين ومن الأمريكين أنفسهم .

الفلسطينيون والعرب شعوبا خرجوا وسيخرجون في الشوارع ليقولوا لا لورشة البحرين وهدفنا سياسي فقط فلسطين وعاصمتها القدس دولة حرة من الاحتلال الاسرائيلي للفلسطينين وورشة البحرين زجاج هش كسره حجر فلسطيني وهتاف حرة في عمان و مصر والرياض وصنعاء وكل العواصم العربية والإسلامية واعدمها صوت الطفلة من الكويت في برلمانها ان صراعنا مع العدو الاسرائيلي مستمر حتى إقامة دولة فلسطين ، حطمها صوت احرار البحرين في البرلمان البحريني و ٢٦ جمعية هناك بقرب مؤتمرهم بأمتار رفضته، ورشة البحرين ستموت في البحرين وتدفن هناك فلن تكون المرحلة الثانية لصفقة القرن بل رصاصة الرحمة على مشروع ترمب.

