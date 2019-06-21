أمريكا تدعو مجلس الأمن لاجتماع مغلق بشأن إيران

وطن: دعت الولايات المتحدة، الجمعة، مجلس الأمن الدولي إلى اجتماع مغلق بشأن إيران، وذلك بعد أن استهدفت إيران طائرة أمريكية مسيرة فوق مضيق هرمز، الخميس، وأسقطتها.

ودعت واشنطن المنظمة الدولية إلى عقد الاجتماع المغلق يوم الاثنين المقبل، لبحث آخر التطورات المتعلقة بإيران.

وقالت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في مذكرة لأعضاء المجلس: "سنطلع المجلس على أحدث التطورات فيما يتعلق بإيران، ونقدم المزيد من المعلومات بناء على تحقيقنا في وقائع ناقلات النفط التي حدثت مؤخرا"، حسب ما ذكرت وكالة "رويترز".