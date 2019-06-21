ترامب يجري اتصالا مع محمد بن سلمان

وطن: قال البيت الأبيض إن "الرئيس دونالد ترامب تحدث الجمعة، مع ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان بشأن الاستقرار في الشرق الأوسط وفي سوق النفط بعد أن تسبب التوتر مع إيران في زيادة أسعار الخام".

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض هوجان غيدلي، في بيان "ناقش الزعيمان الدور الحيوي للسعودية في ضمان الاستقرار في الشرق الأوسط وفي سوق النفط العالمية. كما ناقشا أيضاً التهديد الذي يشكله السلوك التصعيدي الذي تنتهجه إيران".

تأتي المحادثة الهاتفية في أعقاب قيام إيران بإسقاط طائرة أمريكية مسيرة في منطقة الخليج وهو ما دفع ترامب للتخطيط لشن هجوم انتقامي لكن أحجم عنه في النهاية.

رويترز