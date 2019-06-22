ترامب: لا أسعى إلى حرب مع إيران "لكنها لو وقعت ستسبب دمارا ماحقا لم تروه من قبل"

وطن: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يريد الحرب مع إيران لكنه أشار إلى أنها لو وقعت فستسبب دمارا هائلا.

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة إن بي سي الأمريكية "لا أسعى إلى الحرب، لكنها لو وقعت ستسبب دمارا ماحقا لم تروه من قبل، إلا أنني لا ارغب في فعل ذلك".

وجاء ذلك في إطار تعليق ترامب على تساؤلات حول أسباب إلغائه ضربة عسكرية كانت مصممة لاستهداف مواقع عسكرية إيرانية فجر الجمعة ردا على إسقاط طهران طائرة استطلاع أمريكية قالت إنها اخترقت أجواءها.

وأوضح ترامب أنه ألغى العملية لأن الرد بهذه الطريقة على إسقاط الطائرة كان سيؤدي لخسائر غير متناسبة في الأرواح تقدر بنحو 150 شخصا.

وأسقطت إيران الطائرة الأمريكية وهي من طراز غلوبال هوك وتتبع سلاح البحرية صباح الخميس مشيرة إلى ان صاروخ أرض جو أسقطها فوق أراضيها بينما قالت واشنطن إن ذلك حدث فوق المياه الدولية في مضيق هرمز.

وأشار مراسل شبكة أن بي سي، تشاك تود، بعد إجراء المقابلة إلى أن ترامب أكد أنه ليست لديه أي شروط مسبقة للتفاوض مع إيران وأنه يرغب في التحدث مع الرئيس الإيراني حسن روحاني أو المرشد الأعلى للثورة على خامنئي.

بي بي سي عربي