صور | الفنان حمزة نمرة يتألق في مهرجان "وين ع رام الله"

رام الله- وطن: تألق الفنان المصري حمزة نمرة، أمس الجمعة، في اليوم الثالث، من فعاليات مهرجان "وين ع رام الله".

وشهد الحفل حضوراً وتفاعلاً جماهيرياً واسعاً، خاصة عندما غنى "يا زريف الطول"، والأغاني الوطنية.

وشكر نمرة الشعب الفلسطيني على الضيافة، كما شكر بلدية رام الله على دعوته للغناء في "وين ع رام الله".

وكتب نمرة على صفحته في "فيسبوك"، "والله سعدت جداً بشوفتكم وضيافتكم يا أهل فلسطين وكانت حفلة رائعة، وأشكر بلدية رام الله رئيسها وكل طاقمها المحترمين على الدعوة الكريمة وعلى المجهود الكبير ليخرج الحفل في أحسن".