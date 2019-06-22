السفارة الأمريكية تحذر من السفر للضفة

وطن: أصدرت السفارة الأمريكية، مساء أمس، تحذيرا للمواطنين الأمريكيين المقيمين في دولة الاحتلال ومناطق السلطة.

وطالبت السفارة الأمريكية رعاياها بالابتعاد عن مواقع المظاهرات المتوقعة في الضفة وقطاع غزة والداخل في 24 و 25 و 26 الشهر الجاري المناهضة للولايات المتحدة الأمريكية على خلفية المؤتمر الاقتصادي في البحرين الذي يبدأ يوم الثلاثاء، بحسب صحيفة يديعوت احرونوت العبرية.

يذكر ان الإدارة الأمريكية دعت لعقد مؤتمر اقتصادي في المنامة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، وسط مقاطعة فلسطينية رسمية وشعبية.

ودعا الفلسطينيون لفعاليات شعبية مناهضة لهذه الورشة خلال الأسبوع الجاري، باعتبارها جزء من صفقة القرن التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية