القضاة يدعمون موقف القيادة في مواجهة صفقة القرن

رام الله- وطن: ناقشت الهيئة العامة لجمعية نادي قضاة فلسطين المنعقدة اليوم، في رام الله المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية والمؤامرات الهادفة لتصفيتها عبر ما يسمى بصفقة القرن وورشة المنامة.

وأكدت الهيئة العامة لجمعية نادي القضاة على الدعم الكامل لموقف القيادة الفلسطينية في مواجهة صفقة القرن. ودعت الى الانخراط في كافة الفعاليات الوطنية لتأكيد دور القضاة في الدفاع عن المكتسبات الوطنية للشعب العربي الفلسطيني.

جاء ذلك اثر انتخاب الهيئة العامة لجمعية نادي القضاة لهيئتها الادارية الجديدة، حيث فوضت الهيئة العامة لجمعية نادي القضاة الهيئة الادارية المنتخبة لاتخاذ ما يلزم من اجل دعم جهود القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس وجهود كافة القوى الوطنية والنقابية ومؤسسات المجتمع المدني لاسقاط صفقة القرن وورشة المنامة التصفوية.