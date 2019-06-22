القوى الوطنية تعلن برنامج فعالياتها الرافضة لصفقة القرن

رام الله- وطن: طالبت القوى الوطنية والإسلامية للنزول للشارع رفضاً للمشاريع التصفوية، وأعلنت ان الاثنين القادم يوماً للمسيرات الشعبية الغاضبة.

وقالت القوى في بيان لها، اليوم السبت، وصل وطن، "ردا على الدعوات التي وجهتها امارة البحرين، واعلاء لصوت شعبنا الرافض للتعاطي مع اي صيغ او مقترحات تهدف للقفز عن حقوق شعبنا المكفولة بالقرارات الدولية، وقرارات الاجماع العربي وفي محاولة بائسة لانقاذ صفقة القرن المنهارة على صخرة تمسك شعبنا بالثوابت الوطنية في اجماع وطني رسمي وشعبي على المضي قدما محافظين على وصية الشهداء، نحن مدعوون جميعا للنزول للشارع تاكيدا على ان الصفقة لن تمر وان وهم السلام الاقتصادي المزعوم لن يكون بديلا او مدخلا لحل القضية على حساب حقوق شعبنا فالمشروع الصهيو- امريكي واشراك البعض ممن ارتضى على نفسه التساوق مع هذا المشروع تحطم وفشل ولن يرى النور بفعل ارادة شعبنا واصراره ، ووحدة اجماعه الوطني".

ودعت القوى إلى اعتبار يوم الاثنين 24/6 يوم للمسيرات الشعبية الغاضبة رفضا للمشاريع التصفوية وما يحاك من مؤامرات لتصفية حقوق شعبنا، وسيكون التجمع الساعة11:00 ظهرا على ميدان المنارة برام الله ثم الانطلاق لمناطق الاحتاك والتماس رفضا لمخططات الاحتلال وسياسات التطهير العرقي واستباحة القدس والاستيطان الاستعماري في ارضنا وتصعيدا للمقاومة الشعبية كحق طبيعي لشعبنا لاسقاط المؤامرة.

وأكدت أن يوم الثلاثاء 25/6 الساعة 12 ظهرا، هو يوم للتصعيد الميداني على نقاط الاحتاك والتماس بالتزامن مع افتتتاح ورشة البحرين المشبوهة يرسل الشعب الفلسطيني رسالته للعالم اجمع بان لا مقايضة على حقوقه المشروعة باموال الوهم الاقتصادي الاميركي الرجعي العربي وان حقوقه غير قابلة للمساومة او التنازل عنها.

أما يوم الأربعاء 26/6، فأوضحت القوى أنه "يوم للمؤتمرات الشعبية واللقاءات الموسعة بحضور القوى والهيئات الفعاليات الشعبية والاطر النسوية والنقابية والاهلية والمهنية لنرسل من خلالها رسالتنا للمنامة برفضنا التعاطي مع كل ما سينجم عن هذا المؤتمر الهزيل ورفضا للتطبيع العربي مع دولة الاحتلال والدعوة للتحرك عربيا مع انعقاد مؤتمر الاحزاب العربية لاوسع حراك شعبي حتى اسقاط صفقة القرن بكل ما تحمل من مخططات عدوانية".

ودعت المحطات الاذاعية المحلية لفتح موجات بث موحد ومفتوح لتغطية ونقل الفعاليات والانشطة وارسال رسائل شعبنا تحت الاحتلال المدافع عن كرامة وعزة الامة العربية برفضه الانغماس في المؤامرة المسماة صفقة القرن، كما دعت الفضائيات العربية وسائل الاعلام ونشطاء التواصل الاجتماعي لاطلاق حملات منظمة وواسعة رفضا لما يجري في المنامة بعنوان " موحدون لاسقاط ورشة البحرين وصفقة القرن "

وأكدت القوى أن يوم الجمعة المقبل يوم تصعيد ميداني وكفاحي في مواقع المسيرات الاسبوعية رفضا للاستيطان والجدار العنصري في كافة نقاط الاحتكاك وتصعيد المقاومة الشعبية الباسلة في وجه الاحتلال.

وتوجهت القوى بالتحية لكل المؤسسات والشخصيات الوطنية والقطاع الخاص التي اعلنت موقفها الواضح برفض المشاركة او التعاطي مع الصفقة عبر بوابة البحرين او غيرها انسجاما مع الموقف الوطني الاصيل والصريح لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا في كل اماكن تواجده، ودعتها الى استمرار وتطوير حالة التكامل من الجميع ودفن احلام الاحتلال باحياء روابط القرى العميلة او التسويق لبضاعة فاسدة لفظها شعبنا منذ سنوات ولن يكتب لها النجاح من جديد.