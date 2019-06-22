فيديو: شيخ إسلامي تونسي يلتقي بضباط للاحتلال في تل أبيب.. ويقول لهم: أنتم من ستجلبون السلام وتحاربون "الإرهاب"

وطن- ريم أبو لبن : "كيف نشفى من حب تونس؟" سؤال طرحه الراحل محمود درويش في إحدى قصائده، وليس بمحض المصادفة، حيث عُرف عن الشعب التونسي مناصرته للقضية الفلسطينية واحتفاؤه برموزها النضالية كـ خليل الوزير "أبو جهاد"، والرئيس الراحل "أبو عمار"، وسميح القاسم وغيرهم، فؤلاء قد طرقوا أبواب تونس " الخضراء" ولم تغلق أمامهم.

وحتى شوارع تونس لم تكف عن إحياء حادثة الذكرى السنوية لاغتيال القيادي "أبو جهاد" في مقر إقامته في سيدي بوسعيد بتونس، عندما أقدمت فرقة (كوماندوز) على اغتياله وحراسه عام 1988.

فيما احتضنت تونس منظمة التحرير الفلسطينية في الثمانينات من القرن الماضي وتحديداً عام 1982، وبعد خروجها من لبنان، إذ تم اقتراح تونس كمقر لمنظمة التحرير الفلسطينية، وقد فتحت تونس أبوابها لآلاف الفلسطينين ولم تغلقها حتى يومنا هذا.

"القضية الفلسطينية هي أحدى اولويات الدبلوماسية التونسية ومن ثوابت سياستها الخارجية، وما يقبله الفلسطينيون تقلبه تونس، وما يرفضونه نرفضه بدورنا، كما أن تونس تحترم القرار الفلسطيني المستقل". هذا هذا ما أكده لوطن السفير التونسي لدى دولة فلسطين الحبيب بن فرح موضحاً الموقف الرسمي لتونس تجاه القضية الفلسطينية.

وأضاف: "القضية فوق كل التجاذبات، ونسعى أن تبقى في مكان مرموق في وجدان كل تونسي".

وذكر بن فرح أنّ "وزير الخارجية التونسي أكد بأن إحدى أولويات تونس في مجلس الأمن هي القضية الفلسطينية وبالتنسيق مع كافة أركان القيادة الفلسطينية، وستكون تونس صوت كل الشعوب وفي مقدمها فلسطين".

"هي افعال فردية ولا تعبر عن موقف تونس ..تونس ترفض التطبيع"

"لا وجود للأغلبية مع التطبيع في المجتمع التونسي، كما أن الموقف الرسمي ثابت ولم يتغير رسمياً وشعباً". هذا ما وضحه السفير التونسي لدى فلسطين الحبيب بن فرح رداً على بعض الفيديوهات والصور التي يتداولها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تدلل على لقاءات وزيارات تونسية لـ"إسرائيل".

في المقابل لم تهدأ وتيرة نشر الصور والفيديوهات المسجلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تحمل في طياتها مفهوم "التطبيع" مع الاحتلال، لا سيما وأن بعض ممثلي الدول العربية قد أوجدوا لأنفسهم ذريعة لتبادل"العناق" ومناصرة جنود وضباط للاحتلال، متناسين بذلك ما ارتكبه الجنود بحق الفلسطينيين.

رجل الدين الإسلامي التونسي، حسن الشلغومي، وهو من حملة الجنسية الفرنسية، ظهر في فيديو مسجل نشره المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أردعي، وعبر حسابه الخاص على "فيسبوك"، ومن ثم تداوله النشطاء عبر صفحاتهم الخاصة وعلى "تويتر"، ليظهر به الشلغومي وهو يعانق بقوة عددا من ضباط وجنود من جيش الاحتلال بحضور كلاً من أردعي والضابط آأفي شاي" في تل أبيب.

وقال الشلغومي بحسب ما ورد في الفيديو "نتمنى لكم التوفيق، فأنتم لا تعادون المسلمين، ولو أنكم كذلك لما استقبلتموني هنا بينكم"!

وأضاف الشلغومي الذي بدأت عليه إمارات السعادة "أنتم تحاربون جرائم حماس وحزب الله، وهم لا يريدون السلام في المنطقة والعالم العربي ولدولة إسرائيل".

وتابع مخاطباً ضباط الاحتلال: "أنتم من ستجلبون الأمن والسلام للمنطقة وللمسلمين".

وكالعادة، استغل أدرعي الحادثة وروج لها "تويتر" بنشره لفيديو اللقاء بالشلغومي: "شكرًا للإمام #حسن_الشلغومي على الزيارة المثمرة الى #تل ابيب والكلام الرائع عن الحقيقة بعيدًا عن الشعارات الدعائية الزائفة التي يطلقها الاعلام المنحاز ومندوبيه".

وأثارت زيارة الإمام التونسي حسن الشلغومي لتل أبيب جدلاً واسعاً بين أوساط الفلسطينين والتوانسة ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها البعض موقفاً لا يعبر عن موقع الشعب التونسي ولا حتى حكومته.

وغرد أحد التونسيين على " تويتر": إن “زاركم فرداً او مجموعه من النكره لا يمثل مليار ونصف من المسلمين. #القدس_عاصمة_فلسطين_الأبدية".

وفي معرض الرد، أكد السفير التونسي لدى دولة فلسطين الحبيب بن فرح في حديثه لوطن، بأن ما يجري تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من مقاطع "للتطبيع" مع الاحتلال، ما هي إلا أفعال قد صدرت عن بعض الأفراد وهم " أقلية"، لا تمثل موقف تونس الرافض لشتى أشكال التطبيع.

وأضاف السفير بن فرح: "ما جرى هو صادر عن أقلية لا تمثل موقف الشعب التونسي ككل، والخيار شعبي ورسمي واضح، ولا يتأثر بأي فعل أو عمل فردي، وهذا الفعل يمثل صاحبه فقط".

وبالعودة قليلاً، أي بداية الشهر الحالي حزيران / يونيو بثت القناة (12) العبرية تقريراً يظهر سياحا يهودا يهتفون لـ"إسرائيل"، وذلك خلال مشاركتهم في الزيارة السنوية لكنيس الغريبة بجزيرة جربة التونسية، فيما تناقلت مواقع إخبارية وصفحات تونسية ذلك المقطع المصور وبه مجموعة من الإسرائيليين يغنون ويصفقون بصوت واحد "تحيا إسرائيل"!

فيما أثارت تلك الهتافات غضباً واستنكارا لدى الشارع التونسي، مطالبين بتسريع النظر في مشروع قانون "تجريم كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني". والذي تم تأجيل المصادقة عليه أكثر من مرة. بحسب ما أوضح لوطن هيثم بن شعبان، الناشط في المجتمع المدني في تونس.

في ذات السياق، قال السفير بن فرح: "نفت وزارة الداخلية التونسية ما تم تداوله بخصوص زيارة وفد صهيوني لجزيرة جربة التونسي، حيث أكدت بأن الفيديو قد تم تصويره من أمام منزل لأحد رجال الاعمال وليس من أمام منزل الشهيد (أبو جهاد)".

وعن الزيارة، قال: "هي زيارة دينية سنوية ولا تحمل أي أبعاد سياسية، وتونس لا تجمعها مع إسرائيل أي نوع من العلاقات الرسمية أو غير الرسمية".

يذكر أن هذه التحركات الراصدة لشتى أنواع التطبيع، جاءت في ظل ما يواجهه الفلسطينيون اليوم من خطط أمريكية-إسرائيلية لتمرير "صفقة القرن" ومشاركة بعض الدول العربية في مؤتمر البحرين المزمع انعقاده خلال الأيام القادمة في العاصمة "المنامة"، والذي دعت له الإدارة الأمريكية بهدف تمرير الصفقة تحت غطاء اقتصادي.



" كل مطبع في تونس هو منبوذ "

"الشعب يرى أن كل مطبع هو منبوذ بين أهله وعشيرته في تونس". هذا ما أكده الناشط التونسي هيثم بن شعبان.

وقال بن شعبان في حديث لوطن: "القضية الفلسطينية هي قضيتنا وهذا ما يؤمن به أحرار تونس، وموقفنا ثابت تجاه فلسطين والتطبيع".

وفي معرض التعقيب على لقاء الشيخ الشلغومي بضباط الاحتلال، أوضح بن شعبان بأن هناك بعض الأصوات القليلة جداً في تونس و التي تخرج للعلن لكي تتخذ موقفاً مسانداً للتطبيع مع الاحتلال، مشيراً بقوله بأن الاعلام الإسرائيلي هو الأكثر تأثيرا، وقد نال تونس نصيباً من ذاك التأثير.

وأضاف "الاعلإم الإسرائيلي يروج تلك الأقلية على أنها أكثرية، وهو يهدف بذلك إلى تحقيق مصالحه".

وبالحديث عن الشيخ الشلغومي، أردف بن شعبان "هو من أصول تونسية-جزائرية ولكنه يقطن في فرنسا ويحمل الجنسية الفرنسية، فيما أن الحكومة الفرنسية قد وفرت له الحماية أمنية عند زيارته لإسرائيل".

تعتبر تونس من الدول الداعية لمناهضة "صفقة القرن" والتطبيع مع الاحتلال خاصة وأن شوارع مدينة "صفاقس" التونسية قد شهدت مسيرة حاشدة رفضا لذاك المخطط الأمريكي في المنطقة والشرق الأوسط، بحسب ما أوضح بن شعبان، فيما أكد بأن الشعب التونسي لن يغير موقفه من مسألة التطبيع رغم الأصوات القليلة التي تظهر هنا وهناك.