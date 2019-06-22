الأردن يعلن رسمياً مشاركته في مؤتمر البحرين

وطن: قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردني، سفيان القضاة، اليوم السبت إن الأردن سيشارك في مؤتمر البحرين الذي ترعاه الولايات المتحدة.

وقال القضاة في تصريحات صحافية إن الأردن قرر أن يشارك في ورشة العمل الاقتصادية التي دعت إليها الولايات المتحدة الأميركية ومملكة البحرين مستوى أمين عام وزارة المالية للاستماع لما سيُطرح، والتعامل معه وفق مبادئه الثابتة أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية الأولى، وأن لا بديل لحل الدولتين الذي يضمن جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفِي مقدمها حقه في الحرية والدولة على ترابه الوطني وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وأكد القضاة في تصريحاته موقف الأردن الراسخ الواضح أن لا طرح اقتصادياً يمكن أن يكون بديلا لحل سياسي ينهي الاحتلال ويلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، بحسب صحيفة الوقائع الأردنية.

وأكد أن الأردن سيتعامل مع أي طرح اقتصادي أو سياسي وفق مواقفه الراسخة فيقبل ما ينسجم معها ويرفض أي طرح لا ينسجم مع ثوابته، وسيستمر في العمل والتواصل مع المجتمع الدولي وتكريس كل علاقاته وإمكاناته لحشد الدعم لمواقفه ولدعم الحق الفلسطيني.

وكانت الخارجية المصرية اليوم، قد أعلنت أن مصر ستشارك في مؤتمر المنامة، بوفد يرأسه نائب وزير المالية.