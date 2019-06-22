كتلة "التغيير والبناء" تعترض على انتخابات نادي القضاة

وطن: على إثر انتخاب الهيئة العامة لجمعية نادي القضاة لهيئتها الادارية الجديدة، اليوم السبت، أصدرت كتلة "التغيير والبناء" من جمعية نادي قضاة فلسطين، بياناً وصل وطن نسخة منه، وصفت في الانتخابات التي جرت اليوم بأنه يشوبها "إشكالية قانونية محل بحث أمام الجهات المختصة في وزارة الداخلية حول أعضاء الهيئة العامة الذين يحق لهم المشاركة في اجتماعات الهيئة العامة للجمعية" واعتبر البيان أنّ الاجتماع الذي حصل اليوم السبت، بأنه "لا يمثل الهيئة العامة لجمعية نادي القضاة".

كما أكد البيان أن الدعوة التي تمت اليوم للاجتماع "باطلة"، كونها صدرت من أحد أعضاء الهيئة العامة منفرداً، مخالفاً بذلك النظام الداخلي و قانون الجمعيات الخيرية، بحسب وصف البيان. وذلك لكون الدعوة لاجتماع اليوم تم نشرها على "فيسبوك" ولم يتم تبليغها للمحاكم وبإحدى الصحف اليومية وفقا لما ينص عليه النظام الداخلي للجمعية.

كما ذكر البيان أن "هناك عدة طعون من قبل أعضاء الهيئة العامة لاستثنائهم من الاجتماع بداعي عدم تسديد الرسوم على الرغم من أنهم مسددين لكامل التزاماتهم".

واعترض البيان على أنه "تم حصر أعضاء الهيئة العامة بـ٦٥ عضو واستثناء اكثر من ثلثي أعضاء الهيئة العامة".

وفي تعليقه على البيان، قال القاضي أحمد الأشقر، من جمعية نادي القضاة، لـوطن إنه "من حق أي قاضي فلسطيني أن يتقدم باعتراضاته وملاحظاته على أي عملية انتخابية تتم داخل مؤسسة نادي القضاة"، واصفاً إياها بأنها "ممارسة فضلى تنم عن انتظام في الديمقراطية داخل النادي".

ونوّه الأشقر إلى إن ما ورد في بيان كتلة البناء والتغيير "كان يجب تداوله داخل المؤسسة الرسمية لنادي القضاة" مؤكداً على إمكانية أي كلتة او أي قاضٍ اللجوء للوسائل القانونية للطعن في أي نتائج.

واعتبر الأشقر أن ما جرى اليوم، هو انتخابات ديمقراطية، تم الإعلان عنها أصولاً، وحضر القضاة المسددين لكامل اشتراكاتهم.

كما أفاد بأنه لم يتقدم أي قاض باعتراضٍ خطي لأي جهة كانت داخل مؤسسة النادي.

وقال الأشقر: "كنتُ أفضّل أن يحضر أي من الزملاء المعترضين.. الذين لديهم ملاحظات.. وأن يتقدموا بها في اجتماع الهيئة العامة.. لا أن يتم تداول الملاحظات خارج السياقات المتعارف عليه للطعن القانوني".

مؤكداً في الوقت ذاته أن أعضاء البناء والتغيير هم جزء أصيل من النسيج القضائي، وأضاف: "نأمل أن يتم تجاوز أي خلافات بين الكتل التي شاركت في العملية الانتخابية لنادي القضاة وأن يتم الاعتراض -وهذا حق يكفله النظام الأساسي للنادي".