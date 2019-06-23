صفقة القرن .. مخطط قتل وتصفية للقضية الفلسطينية

رام الله - وطن: تعمل الإدارة الامريكية على وضع اللمسات الأخيرة، على مؤتمر البحرين الاقتصادي، الذي يعد الخطوة الأولى من صفقة القرن، التي تسعى الادارة الامريكية من خلالها لتصفية القضية الفلسطينية برمتها.

إن فرض الامر الواقع الذي سعت الادارة الامريكية الى تكريسه خلال الشهور الماضية عبر جملة من القرارات، يدلل على ان صفقة القرن باهدافها بدأت منذ شهور، وما تسعى اليه الإدارة الامريكية حاليا هو تأييد وحشد الدعم والشرعية لتلك القرارات بطريقة او بأخرى، وتحديدا من بعض الدول العربية.

اللاجئون

طالما كان اللاجئون جوهر القضية الفلسطينية منذ ان تشردوا من ارضهم عام 1948، والذين اضطروا للانتشار في كل اصقاع العالم، واستقر الاغلبية العظمى منهم في مخيمات اقامتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، وبالتالي فإن استهدافهم ياتي في صدارة الاهداف التي تسعى الخطة الى انجازها.

واتخذت الادارة الامريكية عدة قرارات استهدفت بها اللاجئين حتى قبل أن تعلن عن تفاصيل صفقة القرن، أبرزها كان وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، في مسعى للتأثير على قدرتها على تأمين الخدمات الصحية والتعليمية للاجئين في المخيمات.

وضمن سياق استهداف اللاجئين، فإن الولايات المتحدة تسعى الى اغراء العديد من الدول العربية المحيطة بعشرات المليارات لتحسين اقتصادها مقابل توطين اللاجئين، وهو الملف الذي طالما تحدث عنه الكثير من المسؤولين الامريكيين.

وأكد تقرير أمريكي أن واشنطن ترى أن عدد اللاجئين الفلسطينيين يبلغ نحو 40 ألف لاجئ، وهو عدد اللاجئين الذين ما زالوا على قيد الحياة ممن هجروا من أراضيهم عام 1948، أي أنها تشمل اللاجئين فقط فوق سن السبعين (الجيل الأول)، وهو ما يتنافى مع تعريف الأونروا للاجئ بأنه من خرج من أرضه ولجأ ويورث اللجوء لأبنائه وأحفاده.

في حين أفاد مركز الإحصاء الفلسطيني عن آخر إحصائية لعدد اللاجئين الفلسطينيين بحسب الأرقام الصادرة عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، بـ 5.2 مليون لاجئ في داخل الأراضي الفلسطينية ودول الشتات، كما أكدت الاونروا انها بحاجة الى مليار و 200 مليون دولار لمواصلت تقديم خدماتها اليهم.

ضم القدس والضفة الغربية

لم يتوقف الاحتلال الاسرائيلي يوما عن اخفاء مطامعه في كل فلسطين، وفي الاراضي العربية، وربما هذا يعيدنا الى الاساس الذي نشات عليه دولة الاحتلال وعبرت عنه في علمها، طامحة ان يكون حديها النيل والفرات .

فبعد احتلال فلسطين عام 1948، احتلت قوات الاحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة والجولان السوري وجنوب لبنان وسيناء عام 1967، لتنطلق بعدها عجلة الاستيطان في الضفة الغربية والقدس، والتي لم تتوقف رغم توقيع اتفاقية اوسلو عام 1993، واكثر من 25 عاما من المفاوضات، بينما احكمت سيطرتها على مدينة القدس القديمة، واطلقت العنان لعمليات السطو على ممتلكات المقدسيين وتهويدها.

ويبدو ان اسرائيل لن تجد افضل من هذا الوقت لتنفيذ مخططاتها في ضم القدس والضفة الغربية، نظرا لتوفر عوامل عديدة لا يمكن ان تتوفر بسهولة لتنفيذ هذه المخططات، فعلى الصعيد الداخلي لا يزال الانقسام سيد الموقف، وعلى المستوى العربي تبدو الكثير من الدول العربية غير مكترثة بما تخطط له اسرائيل، سعيا منها لارضاء ترامب، الذي جعل تلك الدول تدور في فلكه صاغرة، فتدفع له اموال شعوبها لكسب رضاه ، وتوافقه على كل مشاريعه السياسية والاقتصادية، وافضل طريقين لقلب ترامب هي اسرائيل والدولارات.

ان اسرائيل التي عملت طوال السنوات الماضية على سن عشرات القوانين الخاصة بالقدس، واطلقت يد الاستيطان، رفعت من وتيرة حديثها عن امكانية ضم الضفة الغربية، الامر الذي يقتل امكانية قياد دولة فلسطينية، وبالتالي فأن صفقة القرن هي خير من بمكن ان يهدي اسرائيل تلك الفرصة.

التطبيع

تعمل الادارة الامريكية منذ انتخابها، على اظهار العلاقات العربية مع "اسرائيل" من السر الى العلن، في مسعى يضرب به ترامب اكثر من هدف، تنصب جميعها في مصلحة اسرائيل.

فتطبيع العلاقات الاسرائيلية العربية يعني اسقاط مبادرة السلام العربية التي اطلقتها السعودية، والتي لم تقم لها اسرائيل وزنا، والتي اكدت ان تطبيع العلاقات مع اسرائيل ياتي بعد اقامة الدولة الفلسطينية، لكن ذلك الامر بقي حبر على ورق، فاليوم وحسب الكثير من التأكيدات نجحت اسرائيل في تقوية علاقاتها السياسية والامنية والتجارية مع الكثير من الدول العربية التي لا تربطها معها اي اتفاقية سلام.

قبل اشهر عقدت الادارة الامريكية مؤتمرا في العاصمة البولندية وارسو، وقد استطاعت احضار رؤساء ومسؤولين عرب الى المؤتمر الى جنب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، كما ان زيارة نتنياهو الى سلطنة عمان ما زالت ماثلة في الاذهان، ومثلها زيارات مسؤولين اسرائليين الى قطر والامارات.

ان مؤتمر البحرين الذي تستعد الادارة الامريكية لن يكون سوى حلقة متقدمة من مسار التطبيع العربي الاسرائيلي، فرغم ان الادارة الامريكية لم تدعو اسرائيل بشكل رسمي لحضور المؤتمر الا ان شخصيات اسرائيلية ستشارك به.

تفكيك مكونات الشعب وتدمير المقاومة وعوامل الصمود

وفي المحصلة ان جوهر ما تسعى اليه صفقة القرن هو تدمير الشعب الفلسطيني وتفتيت مكوناته وترابطه، فإسرائيل التي سرقت فلسطين منذ 70 عاما، لم تستطع اخفاء جريمتها في ظل وجود شعب يصر على الحياة وعلى نزع حقوقه، وهو الذي لم يسقط الراية، وما يزال يطالب بحقه، رافضا كل عروض التسوية التي عرضت عليها.

ان اخطر ما تهدف اليه صفقة القرن هو استهدافها للانسان الفلسطيني، وتفكيك مكونات الشعب وتفتيته، فالخطة تسعى الى خلق كانتونات يعيش الفلسطينيون بها، دون اي طموحات او اهداف سياسية، في ظل ظروف اقتصادية جيدة، وهو الوهم الذي تحاول واشنطن ترويجه، مقابل قتل جذوة النضال والمقاومة عند الفلسطينيين، بهدف تحويلهم من مقاتلين من اجل الحرية وتحرير ارضهم الى سماسرة.