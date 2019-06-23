بعد 70 عاما من المنع.. سلوى القبطي تزور قبر والدها وأخيها في قرية معلول المهجرة

وطن: بعد ٧٠ عاما من الرفض، نجح مركز عدالة بإجبار سلطات الاحتلال، على السماح بدخول سلوى قبطي وعمها صبحي منصور، لمقبرة قرية معلول المهجرة بالداخل المحتل، وزيارة قبر والد سلوى وأقرباء آخرين، ٣ مرات في السنة، وصيانة وتنظيف القبور.

وكانت سلطات الاحتلال منعتهم من ذلك، بدعوى أن المقبرة منطقة عسكرية مغلقة.

وفي تعقيبها على القرار، قالت نائبة مدير مركز عدالة، سوسن زهر، التي قدمت التماسا للمحكمة العليا الإسرائيلية حول الأمر، "للأسف، منع الجيش السيدة قبطي من زيارة قبر أخيها وأبيها طوال عقود، ومنعوها من ممارسة حقها الإنساني والقانوني والدستوري، دون وجه حق ودون الاستناد إلى دليل قانوني واحد".

وأضافت "اليوم أجبروا على التنازل بعد تقديم الالتماس، صحيح أن القرار جيد بالنسبة لها وأنها ستتمكن أخيرا من زيارة قبر أبيها وأخيها اللذين لم ترهما قط، لكن هذا لن يعوض سنوات الحرمان والغصة التي عانتها طوال هذه المدة".

(موقع بكرة)