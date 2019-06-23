استطلاع لوطن: تشاؤم إزاء نجاح جهود مصر في ملف المصالحة

رام الله - وطن: أظهرت نتائج استطلاع لـ وطن، أن أغلبية المصوتين متشائمون من ان تفضي جهود مصر الاخيرة على تحقيق اختراق في ملف المصالحة بين حركتي حماس وفتح.

وطرحت وطن على جمهور قرائها سؤالا "هل تعتقد أن مصر ستنجح هذه المرة في تحقيق اختراق في ملف المصالحة؟"، إذ أعرب 78% من المصوتين، عن تشاؤمهم ازاء الجهود المصرية وقدرتها على النجاح، فيما ابدى 22 % عن تفاؤلهم بامكانية احداث اختراق في ملف المصالحة.

ومن المتوقّع أن تبدأ مصر بحراك في ملف المصالحة الفلسطينيّة، حيث من المنتظر أن توجّه في غضون الأيّام المقبلة دعوات إلى الفصائل، لزيارة القاهرة للبحث في الملف.

وكان عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، كشف قبل ايام عن تطورات وصفها بـ"المهمة" في ملف المصالحة الفلسطينية، مضيفا انه تم عقد جلسة في القاهرة مطولة مع الذين يتولون هذا الملف، وهناك تطورات إيجابية لا نريد الحديث بها، وهي بحاجة للنضج.

وأضاف الأحمد: أنه ربما قريباً ستكون هناك تحركات وزيارات مصرية رفيعة المستوى لرام الله، للقاء الرئيس عباس شخصياً، قبل أن تكون هناك زيارة لقطاع غزة لحل إشكالية المصالحة، مضيفا "كفى حوارات".