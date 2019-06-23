نقابة الصحفيين تدعو لمقاطعة ورشة البحرين وتستهجن التطبيع الإعلامي العربي

وطن: اعربت نقابة الصحفيين الفلسطينيين عن استهجانها لدعوة وسائل الاعلام الإسرائيلية للمشاركة في ورشة البحرين التي دعت لها الادارة الامريكية في إطار المشاريع التصفوية لحقوق الشعب الفلسطيني التي كفلتها القرارات والمواثيق الدولية، في إطار ما يسمى صفقة القرن المرفوضة رسميا وشعبيا وامتنا العربية وكل احرار العالم.

واعربت نقابة الصحفيين الفلسطينيين عن وقوفها الدائم الى جانب حقوق شعبنا المشروعة وغير القابلة للتصرف او المساومة، فإنها تثمن عاليا موقف القيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس وكل فصائل العمل الوطني وقواه الحية التي رفضت التعاطي او التعامل مع هذه المشاريع التصفوية المشبوهة، والتي يراد منها حل الازمات التي تسبب بها الاحتلال على حساب الحقوق المشروعة لشعبنا، وبتمويل من اموالنا العربية، في تبني واضح للمخططات الصهيوامريكية.

واكدت نقابة الصحفيين رفضها المشاركة الاعلامية الاسرائيلية في هذا المؤتمر، والتي تعتبر انتهاكا والتفافا على قرارات الاتحاد العام للصحفيين العرب الذي جرم التطبيع مع الاحتلال بكل اشكاله، واكد في اجتماعه الاخير في بغداد على رفضه لكل اشكال التطبيع مع الاحتلال، فإن نقابة الصحفيين الفلسطينيين تدعو اتحاد الصحفيين العرب، وكل النقابات والاتحادات الاعلامية العربية الى استنكار هذه المشاركة، والاعلان بشكل واضح عن مقاطعة هذه الورشة التطبيعية، واتخاذ اجراءات عملية لضمان عدم المشاركة الاعلامية العربية في هذا المؤتمر الذي يهدف الى تصفية حقوق شعبنا المشروعة، والتي تعتبر تطبيع مجاني مع الاحتلال الاسرائيلي الذي يواصل جرائمه بحق الشعب الفلسطيني الاعزل وبحق صحفينا.

واشادت نقابة الصحفيين الفلسطينيين بالمواقف الاعلامية المحلية والعربية التي حذرت من خطورة هذه الورشة التصفوية، فإنها تدعو كافة الزملاء ووسائل الاعلام الفلسطينية والعربية، الى تغطية الفعاليات الوطنية والعربية الرافضة لهذه الورشة، وتعريف شعبنا وامتنا العربية والشعوب الصديقة مخاطرها على السلام العالمي والاستقرار بالمنطقة.

ودعت نقابة الصحفيين الفلسطينيين وسائل الإعلام الفلسطينية الى تنظيم برامج مفتوحة ومشتركة مع الوسائل العربية لفضح المخططات الامريكية والصهيونية الهادفة الى تصفية قضيتنا العادلة بتجاوز حقوقنا المشروعة التي نصت عليها المواثيق والاعراف الدولية بشكل واضح.

واكدت نقابة الصحفيين الفلسطينيين الى انها ستتخذ اجراءات نقابية بحق اي وسيلة إعلامية تتعاطي مع التطبيع الاعلامي مع الاحتلال الاسرائيلي بكل اشكاله، والذي يعتبر طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني الذي ناضل طويلا وقدم تضحيات جسيمه من اجل حقوقه المشروعة.