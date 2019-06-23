وطن الأخبار فلسطيني

تيسير خالد: فريق "السلام" الأميركي مجموعة من النصابين والمحتالين

23.06.2019 02:15 PM
تيسير خالد: فريق &quot;السلام&quot; الأميركي مجموعة من النصابين والمحتالين

رام الله- وطن: وصف تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين فريق ما يسمى " السلام " الأميركي ، الذي يضم في صفوفه جاريد كوشنير وجيسون غرينبلات وديفيد فريدمان بمجموعة من النصابين والمحتالين المحترفين.

وقال خالد في تصريح له، وصل وطن: فريق " السلام " الاميركي الذي يضم كوشنير ، غرينلات وفريدمان ليس اكثر من مجموعة من النصابين والمحتالين . هذا ما يظهر من التفاصيل التي نشرت حتى الآن حول ورشة المنامة الاقتصادية ، التي تستضيفها مملكة البحرين .

وأضاف : فخطة السلام من اجل الازدهار برأسمال 50 مليار دولار هي استثمارات وهمية لعشر سنوات ، 60 % منها للفلسطينيين و 40 % منها لمصر والاردن ولبنان ، وهي موزعة مناصفة تقريبا بين المنح والقروض . وللقطاع الخاص نسبة من هذه الاستثمارات الوهمية ونعرف جميعا ان القطاع الخاص ليس جمعية خيرية.

وختم تيسير خالد مدونته قائلا : ما هو مخصص لكل من مصر والاردن ولبنان هو على الارجح ثمن تصفية وكالة الغوث وحقوق اللاجئين الفلسطينيين ، هذا في حال توفرت المبالغ لذلك ، لأن الدول المشاركة في صندوق " النصب والاحتيال " تشترط الاطلاع على الجانب السياسي من صفقة القرن اللعينة، هذا فعلا عمل نصابين ومحتالين محترفين لا علاقة لهم لا بالازدهار ولا بالسلام.

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير