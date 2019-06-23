تيسير خالد: فريق "السلام" الأميركي مجموعة من النصابين والمحتالين

رام الله- وطن: وصف تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين فريق ما يسمى " السلام " الأميركي ، الذي يضم في صفوفه جاريد كوشنير وجيسون غرينبلات وديفيد فريدمان بمجموعة من النصابين والمحتالين المحترفين.

وقال خالد في تصريح له، وصل وطن: فريق " السلام " الاميركي الذي يضم كوشنير ، غرينلات وفريدمان ليس اكثر من مجموعة من النصابين والمحتالين . هذا ما يظهر من التفاصيل التي نشرت حتى الآن حول ورشة المنامة الاقتصادية ، التي تستضيفها مملكة البحرين .

وأضاف : فخطة السلام من اجل الازدهار برأسمال 50 مليار دولار هي استثمارات وهمية لعشر سنوات ، 60 % منها للفلسطينيين و 40 % منها لمصر والاردن ولبنان ، وهي موزعة مناصفة تقريبا بين المنح والقروض . وللقطاع الخاص نسبة من هذه الاستثمارات الوهمية ونعرف جميعا ان القطاع الخاص ليس جمعية خيرية.

وختم تيسير خالد مدونته قائلا : ما هو مخصص لكل من مصر والاردن ولبنان هو على الارجح ثمن تصفية وكالة الغوث وحقوق اللاجئين الفلسطينيين ، هذا في حال توفرت المبالغ لذلك ، لأن الدول المشاركة في صندوق " النصب والاحتيال " تشترط الاطلاع على الجانب السياسي من صفقة القرن اللعينة، هذا فعلا عمل نصابين ومحتالين محترفين لا علاقة لهم لا بالازدهار ولا بالسلام.