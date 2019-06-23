التأمين الوطنية NIC تطلق منتجها التأميني " صحتك بأمان "

وطن: – أطلقت شركة التأمين الوطنية الرائدة في تقديم الخدمات التأمينية منتجها التأميني الجديد " صحتك بأمان " والذي يعتبر الأفضل من نوعه في قطاع التأمين الفلسطيني والذي يقدم خدمة تأمين صحي للأفراد والعائلات دون الحاجة الى التبعية لشركة أو مؤسسة ذات عدد أو مجموعة كبيرة من الموظفين حيث يعمل هذا المنتج على خدمة أكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع ومن كافة القطاعات مما يسهل عليهم الحصول على خدماتنا المميزة بالتأمين الصحي.

وعليه أشار مدير عام شركة التأمين الوطنية أحمد مشعشع إلى أن منتج التأمين الصحي للأفراد " صحتك بأمان " مكملاً لخدماتنا ومنتجاتنا التأمينية الأخرى والمتنوعة بشكل عام وإلى التأمين الصحي بشكل خاص حيث تم تطوير هذه الخدمة لتلبية حاجات عملائنا الافراد والغير مؤمنين صحياً للحصول على خدمة التأمين الصحي المميزة في الشركة بأسهل وأسرع وقت وأقل جهد.

وأضاف " أن منتج " صحتك بأمان " الجديد يقدم تغطيات تأمينية مختلفة ومميزة اعتماداً على شبكة طبية كبيرة وشاملة في كافة مناطق الضفة الغربية، من خلال توفير تسهيلات بالدفع وأسعار تفضيلية للعائلات وذلك لخدمة الزبائن على أكمل وجه، بالإضافة الى ذلك يتم الإشراف على هذه الخدمة من قبل طاقم مختص في إدارة الشبكة والنفقات الطبية الخاصة بنا (النات هيلث ) والتي تعمل على ضبط جودة الخدمة الجديدة وتقديم الخدمة الأمثل لعملائنا الحالين والجدد.

يذكر أن شركة التأمين الوطنية المساهمة العامة NIC هي من أولى شركات التأمين الفلسطينية التي تأسست عام 1992، وحافظت الشركة على مركز الصدارة في قطاع التأمين في فلسطين على مدار أكثر من 26 عاماً، هذا وتعمل الشركة وفق محركات إستراتيجية للنمو المستمر وذلك من خلال شبكة فروعها ومكاتبها ووكلائها المنتشرة في جميع انحاء فلسطين، بالأضافة الى تعزيز دورها الريادي في التنمية المجتمعية من خلال استراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركة.