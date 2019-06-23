ترامب: انا لا أبحث عن الحرب مع إيران

وطن: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم، الأحد، أنه لم يرسل رسالة إلى طهران يحذرها من مهاجمتها.

وقال ترامب في حديثه لشبكة "ان.بي.سي" الإخبارية الأمريكية "لم أرسل مثل هذه الرسالة.. أنا لا أبحث عن الحرب".

وجاء تصريح ترامب، بعد أن نقلت "رويترز" أن ترامب أرسل رسالة إلى طهران، عبر وسيط من سلطة عُمان، تزامنت مع تقارير تحدثت عن عدول ترامب عن توجيه ضربة عسكرية لأهداف إيرانية.

وقال ترامب في الرسالة أنه غير راغب في خوض حرب مع طهران ويرغب في الحوار، لكنه مع ذلك حذر من هجوم وشيك قد يستهدف إيران، وفق ما نقلت "رويترز" عن مسؤولين إيرانيين لم تذكر أسمائهم.

وقال المسؤولون إن ترامب منح الإيرانيين "مهلة محدودة" من أجل الرد على رسالته.

وكان رد إيران الفوري على رسالة الرئيس الأميركي، التأكيد على موقف المرشد، علي خامنئي، الرافض لإجراء أي محادثات مع واشنطن، لكن المسؤولين الإيرانيين قالوا إن خامنئي سيستلم الرسالة.

وكان سقف التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، قد ارتفع، يوم الخميس، بعد إسقاط الحرس الثوري الإيراني طائرة أميركية مسيرة اخترقت المجال الجوي الإيراني.