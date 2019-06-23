قوات الاحتلال تهدم بركسا ومنزلا قيد الإنشاء شمال طولكرم

رام الله- وطن: اقتحمت قوات الاحتلال، بعد ظهر اليوم الأحد، بلدة قفين شمال مدينة طولكرم، وهدمت بركسا زراعيا ومنزلا قيد الإنشاء.

وقالت مصادر محلية، إن البركس والمنزل قيد الإنشاء يقعان في منطقة حرجية قريبة من جدار الفصل العنصري في أراضي محاذية لقفين حيث أخطرت قوات الاحتلال مالكهما المواطن نزار عبد الرحيم عجولي بهدمهما قبل شهر.

وأضافت أن جنود الاحتلال نفذوا الهدم دون السماح للمواطن المذكور بالاستئناف والمتابعة القانونية حيث تفاجأ بالهدم اليوم.

وبحسب مواطنين فقد عمد جنود الاحتلال كذلك إلى تخريب خزان مياه في الأرض تابع له من أجل منعه بشكل كامل من الاستفادة من الأرض.