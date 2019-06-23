رئيس اتحاد كتاب الداخل السابق لوطن: يجب خوض انتخابات الكنيست المقبلة بقائمة عربية مشتركة موحدة

وطن: شدد المحامي سامي مهنا، رئيس اتحاد كتاب الداخل السابق، الأحد، أنه يجب عدم التراجع عن توجه الأحزاب العربية لخوض انتخابات الكنيست المقبلة، بقائمة عربية مشتركة وموحدة.

وفي حديثه عبر الهاتف لبرنامج بنكمل وطن الذي يقدمه عصمت منصور، ويبث عبر شبكة وطن الإعلامية، أشار مهنا إلى انه وخلال الانتخابات الأخيرة (التي تقرر إعادتها)، كان هناك نوع من العقاب الجماعي للأحزاب العربية، لأن الجماهير تريد قائمة واحدة موحدة تمثل المجتمع كله، بأيديولوجياته واختلاف توجهاته.

ولفت إلى وجود "نوع من التفكير الخاطئ لدى الأحزاب العربية خلال الجولة الماضية لانتخابات الكنيست، وتقييم الأمور بشكل خاطئ، وعدم القدرة على تقدير القوة والجماهيرية".

وحول قضية الشاب حسن قطوسة، الذي تتهمه محكمة الاحتلال العسكرية باغتصاب طفلة عمرها 7 سنوات، وتصر على إبقائه رهن الاعتقال، قال مهنا إن هناك علاقة مباشرة بين الأمر السياسي والقضائي في هذا الموضوع.

وأضاف " لو أن الأمر يتعلق بمواطن يهودي لتصرفت الشرطة بشكل مختلف تماما في جمع الأدلة، موضحا أنه لم يجر فحص طبي للطفلة التي جرى الادعاء بتعرضها للاغتصاب، وهناك أدلة كثيرة منقوصة في هذا الملف".

وتابع " نتنياهو كتب عن الموضوع على تويتر كي يؤجج الرأي العام ضد الفلسطينيين وتشويه صورتهم، والتأثير على الذين يعملون في الداخل لكسب لقمة العيش".

وأكد مهنا أن القضاء الإسرائيلي أداة طيّعة في يد المستوى السياسي.

وفيما يتعلق بقضايا العنف وجرائم القتل في الوسط العربي، أشار مهنا إلى دور لشرطة الاحتلال وجهاز الشاباك، في انتشار الأسلحة غير المرخصة، والتي تغض الطرف عنها.

وقال "الشرطة والشاباك يعلم من يتاجر بالسلاح ومن بحوزته كميات من السلاح، لكن طالما أنه غير موجه ضد اليهود فهو مسموح ومشروع".