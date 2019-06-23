"رَجل أردوغان" يخسر انتخابات بلدية اسطنبول

وطن: أظهرت النتائج الأولية تقدم مرشح حزب الشعب الجمهوري إمام أوغلو، في إعادة انتخابات بلدية اسطنبول، بواقع 53.6% مقابل 45.4% لمرشح الحزب الحاكم بعد إحصاء 94.5% من الأصوات.

وبادر مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم بن علي يلدرم بتهنئة مرشح المعارضة إمام أوغلو، وعبر عن أمله في أن يخدم المدينة جيدا.

وشهدت انتخابات اليوم التي بدأت في الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، إقبالا كبيرا وسط حالة غير مسبوقة من الاستقطاب والشد بين المرشحين الرئيسيين المتنافسين في هذا الاستحقاق الانتخابي.

ودارت المنافسة بشكل رئيسي بين مرشح تحالف الجمهور بن علي يلدرم من حزب العدالة والتنمية الحاكم وبين مرشح تحالف الأمة أكرم إمام أوغلو من حزب الشعب الجمهوري المعارض، كما يشارك في المنافسة بحظوظ أقل المرشح نجدت كوكجنار من حزب السعادة، والمرشح مصطفى إيلكر من حزب الوطن.

ونظمت انتخابات الإعادة بموجب قرار اللجنة العليا للانتخابات، التي قضت بعد نظر الطعون بإلغاء نتائج الانتخابات التي أجريت يوم 31 مارس/آذار الماضي، والتي أظهرت فوز إمام أوغلو على يلدرم بفارق طفيف.

وجرى التصويت في 39 دائرة بإسطنبول تشمل حوالي 31 ألف صندوق اقتراع، ويحق لحوالي 10.5 ملايين ناخب التصويت في هذه الانتخابات.