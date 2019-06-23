الأسير المريض كمال ابو وعر.. امراض مزمنة واهمال طبي متواصل

رام الله- وطن: حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، من مواصلة سياسة الاهمال الطبي بحق الأسير المريض كمال ابو عر (46 عاما) من مدينة قباطية قضاء جنين، والقابع حاليا في سجن "جلبوع".

وقالت الهيئة، في بيان لها، إن الأسير أبو وعر المعتقل منذ العام 2003، يعاني من مرض السرطان، ومن تكسر في صفائح الدم، وحالته الصحية تتدهور بشكل ملحوظ، دون ان تقدم له إدارة سجون الاحتلال أية أدوية أو جرعات علاجية متخصصة لمرضه.

يذكر أن الأسير أبو وعر محكوم بالسجن 6 مؤبدات و50 عاماً.