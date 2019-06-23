8 حرائق بمستوطنات غلاف غزة بفعل بالونات حارقة

وطن: اندلعت سبع حرائق في غلاف غزة بفعل بالونات حارقة أطلقت من قطاع غزة، اليوم الاحد.

وذكر موقع "مفزاك" الإسرائيلي أن ثلاثة حرائق اندلعت في أحراش مستوطنة "بئيري" في الغلاف وأن فرق الإطفاء تحاول السيطرة على النيران. فيما أفاد موقع 0404 الإسرائيلي باندلاع خمسة حرائق.

كما أوضح موقع "حدشوت 24" العبري أن حريقًا كبيرًا اندلع في مستوطنة "ناحال هبسور في المجلس الإقليمي لأشكول"، وتبعه حريق آخر في المجلس، وفق موقع "مفزاك".

ويستخدم شبان طائرات ورقية وبالونات كوسيلة لإيصال شعلة حارقة إلى المستوطنات المحيطة بقطاع غزة، ضمن أدوات المقاومة الشعبية التي تصاعدت مع انطلاق مسيرات العودة وكسر الحصار في 30 مارس 2018؛ ردًا على اعتداء قوات الاحتلال على المسيرات السلمية.