الحراك الوطني الديمقراطي يدعو لاوسع مشاركة شعبية لاسقاط مؤتمر المنامة وصفقة القرن

رام الله- وطن: وطن: شدد الحراك الوطني الديمقراطي على موقفه الرافض لصفقة القرن ولورشة البحرين، مشيدًا بموقف الاجماع الوطني من صفقة القرن وورشة البحرين، ومثمنًا المواقف الشعبية والجماهيرية في التصدي للمشروع التصفوي.

وأهاب الحراك في بيان له وصل وطن، بجماهير شعبنا في الوطن والشتات ، في المدن والقرى وامخيمات وفي كل التجمعات الفلسطينية لأوسع انخراط في الفعاليات الشعبية وفعاليات المواجهة ضد جيش الاحتلال ومستوطنيه على طريق إلحاق الهزيمة بكافة مشاريع التصفية بدءاً من مؤتمر المنامة وانتهاء بصفقة القرن.

وقال الحراك في البيان، "تتواصل فصول المؤامرة المعروفة بصفقة القرن وعنوانها تصفية حقوق الشعب الفلسطيني في الاستقلال والعودة عبر مشروع ترامب نتنياهو بتواطؤ وتآمر بعض الدول الخليجية التي تواصل تقديم أوراق اعتمادها في خدمة المشروع الصهيوني بفتح عواصمها امام اسرائيل لتطبيع علاقاتها بها على حساب حقوق شعبنا المشروعة وسعيها لافتعال العداء للجمهورية الإسلامية الإيرانية والانخراط في تحالف أمريكي صهيوني وظيفته خدمة المصالح الامريكية الاسرائيلية ومواجهة أية محاولة شعبية عربية للتخلص من التبعية وصيانة ثروات الأمة وتوظيفها لصالح نهضة وتطور شعوبها ".

وتأتي ورشة البحرين بعد غد الثلاثاء كخطوة متقدمة في السعي لتمرير صفقة القرن تحت شعار " السلام الاقتصادي " على طريق تصفية حقوق شعبنا.