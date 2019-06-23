اعتقلوا فجرا.. محكمة الاحتلال تمدد توقيف 7 شبان من العيسوية

رام الله- وطن: مددت محكمة الاحتلال، اليوم الأحد، توقيف سبعة شبان من قرية العيسوية حتى يوم الثلاثاء المقبل.



وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الشبان فجر اليوم من منازلهم بعد اقتحامها بعنف، وتفجير بعض البوابات الرئيسية لها، واقتادت المعتقلين بالقوة.



والشبان المعتقلون هم: عبد القادر داري، مجد بشير أحمد، نور الدين ماهر محيسن، أكرم مصطفى، محمد رأفت داري،أيوب أبو الحمص،حسام سميح عليان.



واندلعت أمس مواجهات مع قوات الاحتلال في أحياء عبيد وعليان والضهره في قرية العيسوية.



واستخدمت قوات الاحتلال الرصاص الحي والأعيرة المطاطية وقنابل الصوت، لدى اقتحامها حي عبيد بالقرية.



