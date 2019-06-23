الآلاف يتظاهرون في المغرب رفضاً لمؤتمر البحرين

وطن: تظاهر الالاف، الأحد، في الرباط من أجل "إدانة" مؤتمر البحرين الذي يرتقب أن تطرح فيه الولايات المتحدة الجانب الاقتصادي من خطتها للشرق الأوسط، مؤكدين رفض أية مشاركة مغربية فيه وعلى أي مستوى.

وقطعت التظاهرة الشارع الرئيسي للعاصمة المغربية رافعة لافتات كتب عليها "الشعب المغربي يندد بصفقة الخيانة وورشة المنامة"، وشعارات تطالب بـ"إسقاط مؤتمر العار"، مؤكدة رفض "أية مشاركة للمغرب في المؤتمر من أي مستوى كان".

وكان البيت الابيض أعلن الأسبوع الماضي مشاركة المغرب في مؤتمر المنامة حول الشق الاقتصادي لخطة السلام الاميركية لحل النزاع الاسرائيلي-الفلسطيني. لكن السلطات المغربية لم تؤكد ولم تنف هذه الأنباء إلى حدود ظهر الأحد.

وأكد النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية (إسلامي حاكم) محمد زويتن "المغرب لم يعلن مشاركته في هذا المؤتمر الذي ينتهك حقوق الشعب الفلسطيني والتي أكدتها عدة قرارات لمجلس الأمن الدولي، حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وحق عودة اللاجئين".

وشهدت التظاهرة، التي دعت إليها الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفسلطيني، مشاركة عدة هيئات سياسية إسلامية ويسارية من مواقع مختلفة.

وجددت التظاهرة، التي رفعت خلالها الأعلام الفلسطينية، المطالبة بإقرار قانون "يجرم التطبيع" مع إسرائيل، وأحرق علم إسرائيلي قبيل انطلاقتها.