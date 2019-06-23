الاحتلال يقلص مساحة الصيد في بحر غزة الى 6 ميل

غزة- وطن: أعلنت سلطات الاحتلال، مساء اليوم الأحد، تقليص مساحة الصيد في بحر قطاع غزة من 10 أميال إلى 6 ميلً بحرياً.

وقال موقع "مفزاك" العبري أن أوامر صدرت من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بتقليص مساحة الصيد في بحر غزة: رداً على البالونات الحارقة التي أطلقت من القطاع باتجاه المستوطنات الإسرائيلية وتسببت بحرائق.

وتتكرر اعتداءات الاحتلال بحق الصيادين من حين لآخر ما يسفر عن استشهاد أو اعتقال أو وقوع إصابات في صفوف الصيادين جرّاء إطلاق النار، عدا عن مُصادرة مُعدّاتهم ومراكبهم.

وقلص الاحتلال قبل ذلك مساحة الصيد في بحر قطاع غزة لأكثر من مرة، ويستخدم الاحتلال مساحة الصيد قبالة شواطئ غزة كأداة عقاب جماعي ضد سكّان القطاع.