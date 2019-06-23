القصه مش قصة بيض! غداً إعدام ٧ آلاف طير.. ولكن!

وطن: عجّت مواقع التواصل بصور للمزارع، علاء أبو غالية، من بلدة "بلعا" وهو يقوم بإتلاف كراتين ألفي كرتونة بيض، بعد أن عجز عن تسويقها في السوق.

والقصة لن تتوقف عند هذا الحد، حيث أكد المزارع ذاته لوطن أنه يسقوم غداً بإعدام 7 آلاف دجاجة، لعجزه عن توفير الأعلاف لها.

ولكن، هل تنهتي القصة عند هذا الخراب، بعدما أصبحت مهنة الزراعة آخر قلاع الفلسطينيين، وبعد أن هُدمت قلاعهم السياسية والتنموية، ونحن الشعب الذي قال عنه إبراهيم طوقان "أعداؤنا، منذ أن كانوا، صيارفةٌ... ونحن، منذ هبطنا الأرض، زرّاع"!

وبعكس ما تباهى به طوقان، بذل المسؤولون جهوداً لنتحول نحن إلى "صيارفة"، بتقديم تسهيلات الاقتراض، وتخفيف ضريبة الدخل عن الطبقة الغنية، من دون تقديم أي دعم ملموس للمزارع المرتبط بالأرض. الذي توجه لوزارة الزراعة طالباً الدعم والمساعدة، قبل أن ييأس، ويباشر مع وزارة الصحة، لأخذ تصريح بإعدام حتى الدجاج.

لتُعدم معها جميع الشعارات التي نطق بها المسؤولون، حول ارتباط الفلاح الفلسطيني بأرضه، خاصة وأن حملة الشهادات يملأون سوق البطالة. فطالب وزير الزراعة الحالي كل طالب جامعي أن يكون فلاحاً، وبأن "وزارة الزراعة ستكون وزارة الدفاع الوطني لحماية الفلاح الذي هو الجندي الحامي للأرض الفلسطينية".

ولكن ما شعور الطالب الجامعي الآن، وهو يرى المزارع والفلاح، يقوم بإتلاف منتجاته، لأن بضائع الاحتلال تدخل مهربة إلى أرضه، وتصنع الفائض في السوق، بينما المزارع الفلسطيني يعرض منتجاته بأقل الأسعار ولا يستطيع بيعها!

بماذا ستببر وزارة "الدفاع" موقفها عندما قام أحد جنودها في "بلعا" بإتلاف سلاحه؟! وبترخيص؟!

الحكومات المتعاقبة ووزاراتها، وباتباع سياسة القفز عن الواقع، تحدثت دائماً بلغة الصمود، ولكن القرارات ظلّت للاستهلاك الإعلامي، من دون تطبيق عملي ينقذ الفلسطيني وخاصة المزارع/الفلاح من أعدائه الاقتصاديين والسياسيين، أقله وقف استيراد المنتجات الزراعية للاحتلال، وعلى رأسها البيض الذي تريد "إسرائيل" أن تكون مصدره الأول في السوق..

فالفلاحون الذين ربما كانوا من أفضل طبقات المجتمع بعد أن أصبح لهم دولة، لم يطالبوا بشيء، سوى بدعمهم، ووقف تسريب منتجات منافسة للسوق.

ولكن شكواهم تمر مثل شكاوي كل المنتجين الصغار، لا من سمع ولا من شاف، ولا يسمعها المسؤولون الذين دائماً ما يتحدثون عن الصمود والارتباط بالأرض والاكتفاء الذاتي، ويظل البيض الإسرائيلي وغيره من المنتجات تدخل للسوق الفلسطينية، حتى ينتهي الانتاج المحلي نهائياً، مثلما انتهى من قبل منتج القمح الفلسطيني الذي انقرض وصار الفلاحون أنفسهم يستوردونه.

السياسات الاقتصادية القائمة على الانفتاح، لا تسير لصالح المنتج الفلسطيني، بعدما تم فتح باب الاستيراد على الغارب، بحيث يستطيع كل من يملك "الكاش" ان يستورد ما يشاء من فائض الأسواق الأجنبية، مع تسهيلات بالترخيص والتخليص، وأصبح معها السوق الفلسطيني طارداً للعملة الصعبة، ومُقيداً للابتكار والإنتاج. فهناك.. وعلى أرصفة المدن، بضائع صينية وإسرائيلية وتركية مكدسة، حتى أن المشاة لا يجدون مكاناً لأقدامهم. بينما السلع الفلسطينية والتي في معظمها غذائية، فإنه يتم مشاهدتها وهي تنهار رويداً رويداً... بعدما عجز المزارع عن بيع كرتونة البيض بـ5 شيكل.

فعند الحديث عن حصار الاحتلال، لا يجب إلقاء اللوم كله على الاحتلال، الذي من الطبيعي أن يحاول تطبيع دوره الوظيفي في خنق الاقتصاد الفلسطيني، مع علم المسؤولين بأن الإنتاج وحده من يستطيع خرق ثغرة في جدار الحصار المالي والاقتصادي، بخلقه للأيدي العاملة التي تكفي الفلسطينيين شرّ الهجرة أو العمل داخل الأراضي المحتلة عام 48 وبناء مدن الاحتلال.

فالدولة لا يمكن أن تثبت وجودها، بالنشيد والعلم، وليس بمقراتها، إنما برؤية اسمها مكتوباً على منتجاتها لتحيق اكتفاء ذاتي لها ولمواطنيها، وتتهرب السياسيات الاقتصادية الفاشلة، بانتهازيتها، من تحدي الإنتاج، لتفتح باب الاستيراد، معتمدة كلياً على عائدات الجمارك والضرائب صافية! بينما في المشاريع المحلية ستقبض ضرائب فقط، ومقابل الضرائب ستقدم خدمات وتؤسس لبنية تحتية! وهذا مخسر بالنسبة لها.

سياسة إغراق السوق بالواردات الأجنبية، لن تجعل أمام أي مجتهد نصيب في منافسة تلك المنتجات، وبالتالي فإن أي مشروع إنتاجي محلي سيكون مصيره الركود، ومصير صاحبه الإفلاس أو السجن، ما دامت أسواقنا مشرعة أمام المنتجات الصينية والتركية والإسرائيلية المكدّسة على أرصفة الشوارع، وصارت مهنة الاستيراد مهنة من لا مهنة له.

بينما المزارع الفلسطيني الذي يشاهد جاره وهو يأكل مما ينتجه عدوه، لن يجد أمامه من خيار سوى إعدام دجاجته.. لأن دجاجة اقتصادنا حفرت وعلى رؤوسنا عفرت!