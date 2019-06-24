خالد بطراوي يكتب لوطن: كل الحكاية .. عيون بهية

يقولون .. فلان غوغائي ... فماذا يعني ذلك؟ وهل الغوغائية قد أصبحت نهجا ضاربا في مجتمعاتنا وخاصة بعد إنتشار شبكات التواصل الاجتماعي؟ وما انفكت تؤرقنا؟

الغوغائي هو كل شخص يطلق من فمه كل أنواع العبارات التي لا تستند إلي أي فكر أو معلومة والتي يخرجها من فمه يا سادة يا كرام ... تماما كما يتغوط، بل ويدافع عنها مقتنعا بمقولة " عنزة ولو طارت" على نحو يمعن من خلاله في إنكار العقل كليا.

الغوغائي أيها الأحبة يعيش على هامش المجتمع المنتج وجاهز كي " يبيع نفسه" لك من "يشتريه" فيتحول من مهاجما لهم الى مدافع عنهم وقد يتحول الى قائد لمجموعة من الغوغائيين لا ترى إلا نفسها ومصالحها وتتقن مهارة " التسحيج".

يظن الغوغائي أن ما يخرج من فمه هو الحقيقة ويسعى الى فرضها وتعزيزها بين المحيطين به ولن يتردد في إستخدام القوة والتسلط لترسيخ مقولاته وربما أيها الأحبة يسندها الى مرجع ( قانوني، ديني، علمي ... الخ).

الغوغائي هو " أبو العريف" المتمكن من كل مكنونات الحياة والعلم والمعرفة، القادر على إبداء الرأي في مجالات الحياة المختلفة فهو السياسي، وهو الاقتصادي المحنك، وهو الخبير الاجتماعي والفني والعلمي والمختص في الشؤون الدينية والثقافية حتى في طريقة تحضير " قرص الفلافل".

وإياك ثم إياك .. أن تناقشه أو تبدي رأيا في حضرته فهو قادر أيضا على إستخدام القوة وإسنادها بمرجعية دينية إذا لزم الأمر وذلك أخطر ما في الأمر.

الغوغائي يظهر لوسائل الاعلام يطلق التصريحات هنا وهناك حول قضايا العالم والمجتمع فيصفق له من يشاء ويضحك سرا وعلانية السواد الأعظم من المجتمع .. فهم يعرفونه تمام المعرفة ... "ضراط على البلاط " كما يقول المثل الشعبي العربي.

الغوغائيون يلتقون .. عملا بمقولة " حكللي تحكلك" يشكلون جماعة، ربما شريحة مجتمعية غير متجانسة طبقيا، يوطدون العاطفة والعشيرة والرديحة على حساب الفكر.

الغوغائيون موجودن في كافة المؤسسات الرسمية وغير الرسمية وفي مراكز صنع القرار ويتقنون " مهارة الردح" أيضا سعيا لأن يمل الطرف العلمي ويعلن إستسلامه فتصبح الأمور حقيقة واقعة.

الغوغائي هو ذلك الذي يعتلي المنبر في المساجد يمدح السلطان و" بطانته الصالحة" ويدعم ذلك كله بقاموس الاسنادات الدينية نصا في الكتب السماوية وأفعال الرسل.

الغوغائي هو السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي الذي يقول لك أن الشمس تلقي بأشعتها صباحا من الغرب ويشدد على ضرورة إعلاء شأن الغرب والتبعية له فهو مصدر الدفء والمعرفة والعلم والحضارة.

الغوغائي لا يحترم سيادة القانون ولا إستقلال القضاء وينصب نفسه القيم عليهما، وعند صدور قرار قضائي تمهيدي أو قطعي نراه يسخر العشيرة والقبيلة والفصيل ورجال الدين في البلاد وخارجها لايجاد مخرج مع مواصلة التشدق باحترام القانون والقضاء وإستقلاله.

الغوغائي هو كل شخص يجلس على صفحات التواصل الاجتماعي " يفصع" ويكفر ويشرع ويحلل ويهاجم ويسب ويشتم ويعلق تعليقا لا يتسم بالحد الادنى من الموضوعية.

ما بال بعضنا أيها الأحبة يتبعون هذا الغوغائي أو ذاك ... إستمعوا على الأقل لأغنية جوليا بطرس التي تقول فيها " على شو بعدك بتحبو... على شو .. على شو .. على شو ماشي على دربو .. على شكلو .. على سحرو .. على فكرو .. على عقلو .. أو يمكن على رقة قلبو ... مش شايف حدا قبالو .. ولا عندو هموم .. ضايع يمكن بجماله .. وبحالو موهوم ... ناسي يللي قبلو كانوا .. ما حد بياخذ مكانو .. ومفكر سابق زمانو ... دخلك على شو ... عم بيوزع أفكارو .. والافكار جنون .. ناس بتلحق أخبارو .. مطرح ما بيكون ... ما بفكر إلا بحالو .. وبيعمل يللي ع بالو .. ما بيهموا شو ما قالو ".

اختصرت لنا جوليا بطرس .. كل الحكاية ... وكل الحكاية أيها الأحبة كما يقول محمد العزبي "عيون بهية" .. وبهية أيها الأحبة .. فلاحة متواضعة .. ليس لها أية علاقة بالرجعية أو الامبريالية أو الرأسمالية.