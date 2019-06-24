مصطفى البرغوثي لوطن: الـ50 مليار دولار خدعة كبرى وستغرقنا بالديون ولن تطور الاقتصاد

رام الله- وطن: قال مصطفى البرغوثي، أمين عام حركة المبادرة الوطنية، الإثنين، إن ما أعلن عنه جاريد كوشنير، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول تقديم مبلغ 50 مليار دولار، ضمن تطبيق خطة صفقة القرن، خدعة كبرى، ومساعدات مشروطة بالتنازل عن القدس واللاجئين.

وخلال استضافته في موجة (وطن وكرامة: فلسطين ليست للبيع)، التي تبث عبر شبكة وطن الإعلامية، بين البرغوثي أن مبلغ الـ50 مليار دولار، يقسم على عشر سنوات، بمعدل 5 مليارات سنويا.

وأوضح أن 25 مليارا منها، عبارة عن قروض بفوائد عالية كي يغرقوننا في الديون، و11 مليارا ستأتي من القطاع الخاص على شكل استثمارات خاصة، بينما 15 مليارا على شكل منح، حيث أن 44% منها ستوجه للدول العربية بهدف توطين اللاجئين، وتدمير وكالة الغوث (الأونروا)، وتصفية حق العودة.

وأضاف " ليس هناك حل اقتصادي، ولا حل آخر بديل عن حقنا في الحرية والاستقلال"، متابعا "كل الحلول المشبوهة هدفها ان تحرمنا من القدس، وتحرم اللاجئين من العودة".

ولفت البرغوثي إلى أن الحديث عن التطوير والتنمية غير واقعي، ما لم يتمكن الشعب من حدوده ووارداته وموارده، ويتحكم فيها، مشددا على أن التطوير الحقيقي يتطلب الحرية الحقيقية.

وقال إن المساعدات المخصصة لغزة ومصر، هدفها إنشاء مشاريع كبيرة في سيناء، وجعل غزة مشكلة مصرية وفصلها عن فلسطين.

وأكد ان ما يتم الحديث عنه هو عبارة عن خدعة كبرى، ولن يكون هناك تحسين للاقتصاد ولا غير ذلك.

وأضاف " يجب أن يشعر بالخجل من سيشارك في مؤتمر البحرين، لأنه سيجلس في غرفة واحدة، مع يوآف مردخاي، منسق أنشطة حكومة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية سابقا، بينما الفلسطينيون أصحاب القضة، غائبون".

وختم البرغوثي حديثه بدعوة الدول العربية التي أعلنت المشاركة في ورشة المنامة للتراجع عن ذلك، مبينا أن الدول العربية تشهد حراكا شعبيا غير مسبوق، ضد الورشة وصفقة القرن.