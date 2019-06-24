بنك القدس يعلن عن أسماء الفائزين بالحملة الترويجية لخدمة "الويسترن يونيون"

وطن: أعلن بنك القدس مؤخرا عن قائمة الرابحين المحظوظين بجائزة 500$ ضمن الحملة الترويجية لخدمة الحوالات النقدية الويسترن يونيون تحت عنوان " الفرحة فرحتين 500$ كل يومين" والتي أطلقها وأنتهت في شهر رمضان المبارك وتشمل الحملة كافة حوالات ويسترن يونيون ( الصادرة والواردة ) والتي يتم تنفيذها من خلال شبكة فروع البنك ووكلائه الفرعيين.

تضمنت الحملة مرسلي ومستقبلي حوالات “ويسترن يونيون” كافة من خلال فروع البنك أو من أحد الوكلاء الفرعيين، هذا وتم إجراء السحب واختيار خمسة عشر فائزاً عشوائياً من خلال نظام السحوبات الآلي وهم: السيد هشام عبد الله عكرماوي، والسيد محمد مصطفى عقل، والسيد بشير توام، والسيدة ريم وصفي ابو عنزة، والسيد بهاء محمد نجار، والسيد عطية محمد صالحة والسيد صلاح الدين أبو سيدو والسيد هاشم خالد عودة والسيدة صالحة كامل صايمة والسيد علي نجار والسيدة ليليان خليل نعالوة والسيد عماد عبد الحليم شعث والسيدة امينة ابو رشيد والسيد محمد جميل جابر والسيدة سمية سلامة الحوارين.

وصرحت السيدة نورا حجي مسؤولة وحدة تطوير حوالات ويسترن يوينون في بنك القدس، قائلةً: “نهنئ جميع الفائزين بالسحب لهذه الحملة التي تأتي تقديراً من بنك القدس لعملائه، وحرصا منه على مكافأة وكلائه الفرعين لثقتهم بخدماته ومنتجاته، واختيارهم التعامل مع البنك القدس لإرسال واستلام حوالات ويسترن يونيون”.

تأتي هذه الحملة ضمن إستراتيجية بنك القدس لمكافأة مستخدمي حوالات ويسترن يونيون وتوفير العروض المميزة لهم عند استخدامهم نظام الحوالات السريعة " ويسترن يونيون" ولأن بنك القدس يحرص دائما على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين فهو يسعى إلى تقديم باقة متكاملة من العروض التي تلبي تطلعاتهم بما يتناسب مع إحتياجتهم المختلفة على مدار العام، ومن الجدير ذكره أن بنك القدس أعلن الأسبوع المنصرم عن قصة نجاح - كأول بنك من فلسطين - تمثلت بإفتتاح مكتب تمثيلي له في العاصمة الاردنية عمان.