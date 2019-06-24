البنك الاسلامي العربي يطلق أول فرع متنقل على مستوى البنوك الاسلامية في فلسطين "بنكي ع الطريق"

وطن: أطلق البنك الاسلامي العربي الفرع المتنقل الأول على مستوى البنوك الاسلامية في فلسطين "بنكي ع الطريق"، و تأتي هذه الخطوة استكمالاً لمسيرة ريادة العمل المصرفي الاسلامي التي يقودها البنك على صعيد الحداثة و التكنولوجيا المصرفية و التوسع و الانتشار و انسجاماً مع رؤية سلطة النقد الفلسطينية في تعزيز مفهوم الشُّمول المالي وإيصالها إلى كافَّة شرائح المجتمع وتغطية كافة المناطق الجغرافية.

و يهدف الفرع المتنقل "بنكي ع الطريق" الوصول للأماكن البعيدة عن مراكز المدن مثل القرى و الارياف و المناطق البعيدة التي لا يتواجد فيها بنوك، و التواصل مع المواطنين و رفع الوعي المصرفي لديهم و تخفيف معاناة التنقل على المواطنين للوصول للمناطق التي يتواجد بها فروع للبنك حيث يحمل "بنكي ع الطريق" شعارات اهمها نصلكم اينما كنتم و بنكك معك بكل مكان و زمان.

ويتميز الفرع المتنقل "بنكي ع الطريق" بشكله الانيق على شكل حافلة متوسطة الحجم و مجهزة بأحدث المواصفات التكنولوجية من حيث الاجهزة الذكية و التقنيات الحديثة و المعدة خصيصاً بأدق التفاصيل لتتلاءم مع عمل الفرع المتنقل، و يحتوي على مكتبين مجهزين بأفضل الاجهزة الحاسوبية و الانترنت لتقديم افضل الخدمات براحة و بسهولة مهما بعدت المسافات، بالإضافة الى الصراف الالي التعليمي لعمليات السحب و ايداع النقود و غيرها من الخدمات من خلال الصراف، و يقدم الفرع المتنقل عدة خدمات مصرفية مثل التعريف بالحسابات البنكية و كيفية الاستفادة منها بشتى سبل الحياه و فتح الحسابات و تقديم الخدمات و الاستشارات المصرفية و غيرها من الخدمات الاخرى.

من جانبه أشار المدير العام للبنك الاسلامي العربي السيد هاني ناصر ان فكرة الفرع المتنقل هي تعزيز استراتيجية التوسع و الانتشار الذكي و الريادي للبنك و ذلك ليتوائم مع الصيرفة الحديثة و الرقمية، وحرص البنك على التواصل مع ابناء المجتمع ككل و تقصير المسافة بين المواطنين و البنك و تعزيزاً للشمول المالي أيضا، مضيفا ان البنك الاسلامي العربي سباقٌ دائما نحو الحداثة و التطور بالقطاع المصرفي من خلال حزمة من الخدمات الالكترونية التي تسهل ادارة الحسابات و التواصل بين العملاء و البنك بدون زيارة الفرع و العمل على استحداث خدمات مصرفية اسلامية تناسب جميع فئات المجتمع و احتياجاتهم.