الشعبية تطالب الرئيس عبر وطن بعقد اجتماع خارج الوطن للأمناء العامين للفصائل لمواجهة صفقة القرن وإنهاء الانقسام

رام الله- وطن: طالب القيادي في الجبهة الشعبية عمر شحادة، الرئيس محمود عباس باعتباره رئيس منظمة التحرير وباعتباره من يتحمل مسؤولية وطنية كبرى تجاه التطورات بأن يقوم بجهد خاص واستثنائي بعقد اجتماع خارج الوطن لكل الأمناء العامين للقوى الوطنية والاسلامية لتدارس كيفية مواجهة صفقة القرن وانهاء الانقسام والبدء بعقد لقاءات مع فصائل منظمة التحرير ومن ثم عقد الاطار القيادي للمنظمة من اجل وضع كل القرارات الوطنية التي أرست لأساس الاستراتيجية الوطنية موضع التنفيذ.

وخلال استضافته في موجة (وطن وكرامة: فلسطين ليست للبيع)، التي تبث عبر شبكة وطن الإعلامية، أضاف شحادة: في نفس الوقت عقد انتخابات تحت حكومة وحدة وطنية وصولا لعقد مجلس وطني توحيدي يعيد الاعتبار لمنظمة التحرير، لنستطيع الفصل بين رئاسة السلطة ومنظمة التحرير ونقل بعض مكاتب المنظمة خارج الوطن بحيث تتحول السلطة بولاية كاملة تحت إمرة منظمة التحرير وتغيير وظائفها وحصرها في الشأن الحياتي الداخلي استنادا لاستراتيجية وطنية بديلة لاوسلو والنهوض بالنضال الوطني.

وأوضح أن قيادة الشعب الفلسطيني الآن امام تحدي ظاهر وهو تصفية المرحلة السابقة "أوسلو" واشتراطاتها وفي مقدمتها التنسيق الامني ويجب تصفية هذه المرحلة الخادعة التي قامت على اساس بناء دولة تحت الاحتلال او الانتقال من السلطة الى دولة أو استمرار التعايش على بقايا مسيرة اوسلو وهذا يتطلب تقييم مرحلة انتهت والانتقال الى تقييم دقيق لهذه لمرحلة جديدة تثبت من جديد اننا ما زلنا تحت الاحتلال وفي مرحلة تحرر.

وتابع شحادة: الشعب الفلسطيني ليس ضعيفاً وإنما الذي أضعفه هو اوسلو واتفاقياته.

وأكد أنه لا يوجد اي تفسير للاستمرار بالتمسك باتفاقية اوسلو سوى فقدان الإرادة السياسية والتعلق بالمصالح الشخصية وتغليب السلطة على النضال الوطني ضد الاحتلال.

وأوضح أنه "لا بد من توحيد الموارد الوطنية والقومية والدولية ووضع الأسس لحالة نهوض قادرة على التصدي ومواجهة صفقة القرن وورشة البحرين ووضع النضال الفلسطيني على طريق تحرري واضح.

واعتبر شحادة أن ورشة البحرين التي سميت "من السلام الى الازدهار" هي فعليا "من الاستسلام الى الاندثار".

وأكد أن الورشة هي تجسيد حي مباشر للسلام الاقتصادي الذي يسوق له نتنياهو وبالتالي يمكن النظر لهذه الورشة بأنها متابعة للمشروع الصهويني على الارض، ولها هدفين الأول هو التغطية على المشروع الصهيوني الذي ينفذ على في القدس والضفة ومختلف المناطق، ثانياً استنزاف للثوابت الفلسطينية والعربية.

وأوضح أن ورشة البحرين هي تدشين رسمي أمريكي عربي إسرائيلي لصفقة القرن عبر التطبيع مع العرب بقيادة السعودية جهارا نهارا، وتجسيد لما سمي بالحل الاقليمي للقضية الفلسطينية، من وراء ظهر اصحابها وممثلهم الشرعي والوحيد منظمة التحرير.

وقال إن الورشة تعكس كذلك حالة تجريع العرب عموما للقرارات والاجراءات الامريكية والمصادقة عليها فيما يخص القدس والعاصمة وقضية الدولة المستقلة وقضية اللاجئين ومنظمة التحرير وما تمثل، وبالتالي هي شكل من اشكال المصادقة على الإجراءات الأمريكية التي تتبنى قانون القومية الصهيوني الفاشي القائم على محو الوجود الفلسطيني ونفي حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على ارضه واقتصار ذلك لليهودي على فلسطين.

واعتبر أن الروشة تقويض للثوابت العربية ومبادرة السلام العربية، وتقويض للحقوق الفلسطينية والدوس على القانون الدولي والشرعية الدولية.

وأشار إلى أنه بالرغم مما يعتري الساحة الفلسطينية من انقسام، لكن من الواضح في اللحظات الحرجة تجري حالة انتفاضة في الوعي والموقف وهذا ما يفسر وحدة الموقف الرسمي والشعبي والتفاف الشعب وقيادته في رفض وتجريم صفقة القرن والمطالبة بعدم عقدها.

وأضاف: يجب ان نستمر في النضال حتى اللحظات الاخير من اجل عدم عقد الورشة وافشالها، وهذا يفسر قوة وعظمة وحدة الموقف السياسي الرسمي والشعبي ويظهر الاساس لحالة نهوض فلسطيني وعربي ودولي للقضية الفلسطينية، لذلك يجب ان نمعن النظر في ما جرى انطلاقا من الرفض الموحد للشعب الفلسطيني وقيادته لصفقة القرن وورشة البحرين والذي انعكس على الشارع العربي، حيث نشهد في الدول العربية مظاهرات ونشاطات حتى في البحرين نفسها، وهذا يدلل على اهمية الموقف الموحد الرافض لصفقة القرن وورشة البحرين.

وأكد أن حكومة الاحتلال تحقق هدفين دفعة واحدة من وراء انعقاد الورشة ، اولا كسر الموقف العربي الرسمي التقليدي في التمنع عن التطبيع المعلن خصوصا ان من يقود التطبيع السعودية، وهذا يعتبر انهيارا جديدا في جدار المقاطعة ورفض التطبيع ، ثانيا: حرف مسار الصراع العربي الإسرائيلي إلى صراع عربي إسرائيلي مع إيران، خصوصا في ظل الهجوم والتوتر معها مؤخراً.

وأشار إلى أنه رغم مما يقال أن الورشة ستفشل، إلا أنها تنطوي على شي خطير وهو مضي الاحتلال ورعاته في واشنطن على مواصلة سياسة تصفية القضية الفلسطينية، وتحويلها لقضية اقتصادية والعودة بالنضال الوطني الى ما قبل انطلاق الثورة الفلسطينية والتعامل مع القضية الفلسطينية باعتبارها قضية إغاثة انسانية.

وقال إن اي عمل ثوري او وطني بحاجة لتوفر عنصرين، الاول وحدة الموقف والثاني وحدة القيادة، وبالتالي حتى اللحظة تتوفر وحدة ميدانية، لكن وحدة القيادة غير متوفرة، والشرط لافشال صفقة القرن هو المقاومة والوحدة وبدون ذلك لا يمكن تحقيق اهداف دائما ومستدامة وانجازات.

وأضاف: هذا الموقف الفلسطيني الذي يتجسد فلسطينيا وعربيا يجب ان يتحول لاساس نهوض شعبي عربي وفلسطيني موحد وأن يؤسس لرؤيا تقوم على حماية الثوابت الفلسطينية والعربية وحماية الشرعية الدولية ولجم الهجوم الامريكي الصهيوني على الشعب الفلسطيني.

وأكد أن تبرير ممثلي الوفود العربية لورشة البحرين يعكس مفارقة مبكية مضحكة، فمن جانب يتنافخون في الحديث عن دعم القضية الفلسطينية بالرغم من أن اصحاب القضية يرفضون هذا السلوك، ومن جانب اخر الحضور الذليل الناجم عن املائات امريكية صهيونية، لذلك يجب علينا أن نراهن على الشعوب العربية قبل كل شيء، لأن المشروع لا يستهدف القضية الفلسطينة فحسب بل يستهدف ايضا تقسيم وتفتيت الواقع الجيوسياسي العربي القائم وتفتيت الهوية العربية واجهاض اي حالة نهوض عربي في المنطقة بحيث تظهر "اسرائيل" قوة عظمى مركزية امنيا واقتصاديا، لذلك فإن الشعوب العربية معنية الدفاع عن هذه المصالح.