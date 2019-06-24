الضفة وغزة تنتفضان اليوم و غدا رفضا لورشة البحرين.. "صفقة القرن لن تمر" (صور)

وطن: أفاد مراسل "وطن" في غزة بأن الحدود الفاصلة مع "إسرائيل" ستشهد اليوم سلسلة من الفعاليات الشعبية "الغاضبة" والمنددة لصفقة القرن، وبالتزامن مع انعقاد مؤتمر البحرين الاقتصادي في العاصمة" المنامة" يوم غد، فيما قد تتصاعد المواجهة ما بين الشبان الفلسطينيين وجنود الاحتلال عند الحدود.

وقد دعت الفصائل الفلسطينية والقوى الوطنية في قطاع غزة، إلى أوسع مشاركة ممكنة للفعاليات المنددة بمؤتمر البحرين، فيما أكدت الفصائل موقفها الموحد الرافض لصفقة ترامب، فيما تم الاتفاق على مجموعة من الفعاليات للتنديد بالمؤتمر.

وأوضح مراسل وطن في غزة، عز الدين ابو عيشة، بأن يوم الثلاثاء سيشهد اضرابا شاملا في كافة مناطق قطاع غزة، مع الدعوة الى رفع اعلام فلسطين والاعلام السوداء في الشوارع وعلى أسطح المنازل، مع الدعوة للالتزام بالإضراب والعمل على انجاحه.

وأوضح أن مؤتمرا وطنيا شاملا يضم كافة الاحزاب والقيادات والقوى في مركز رشاد الشوا، حيث سيعقد في نفس اليوم وفي الساعة السادسة مساء، بالتزامن مع مؤتمر البحرين، لنقل رسالة الى كل العالم، ان الشعب الفلسطيني بكل أطيافه يرفض المؤتمر.

كما أن الأربعاء سيشهد مظاهرة جماهيرية حاشدة في القطاع، وستنطلق من مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين " الأونروا"، وصولا الى مقر الأمم المتحدة، حيث سيعتصم الغزيون الرافضون للمخططات الامريكية الاسرائيلية، وذلك بغية لقاء المندوب السامي للأمم المتحدة في قطاع غزة، حيث سيتم تسليمه رسالة مفادها : فلسطين ليست للبيع.

وفي نابلس، أوضحت مراسلة وطن علا مرشود، بأن شوارع المدينة ستشهد بالغد مسيرات رافضة لـ"صفقة القرن" وتنديد بمؤتمر البحرين الاقتصادي.

وتابعت "وعليه، ستنطلق غداً مظاهرة من المجمع الشرقي للمدينة وصولا الى ميدان الشهداء، حيث سترفع الرايات السوداء والعلم الفلسطيني، كما سيتخلل المهرجان الخطابي كلمة لكل من نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول، ومحافظ نابلس ابراهيم رمضان.

وتأتي هذه الفعاليات والمظاهرات الشعبية "الغاضبة" في ظل إعلان البيت الأبيض بشكل رسمي خطة "صفقة القرن" والتي تحمل في طياتها اهدافا سياسية والقاضية بتمرير الصفقة ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية.

وانطلقت ظهر اليوم الإثنين فعاليات احتجاجية في مختلف محافظات الوطن رفضا لصفقة القرن والورشة الاقتصادية التي دعت لها الولايات المتحدة الأميركية في العاصمة البحرينية المنامة يوم غد الثلاثاء.

وتستمر الفعاليات الاحتجاجية التي دعت لها القوى والفصائل الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات حتى 26 حزيران الجاري.